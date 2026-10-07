Bud Spencer a Terence Hill měli natočit dalšího Piedona. Místo něj vznikli Dvojníci s milionovou nabídkou

V akční komedii Dvojníci z roku 1984 měli původně diváci sledovat další případ oblíbeného komisaře Rizza zvaného Piedone. Tvůrci ale scénář přepsali a místo pátého dílu zavedené série vytvořili pro Buda Spencera a Terence Hilla příběh s dvojníky.
Záskok v Riu za milion dolarů
Kaskadér Elliot a saxofonista Greg dostanou neobvyklou nabídku od dvou brazilských miliardářů. Mají je na týden zastoupit v Riu de Janeiru, protože se je kdosi snaží zavraždit před podpisem důležité smlouvy. Za riskantní práci získá každý z nich milion dolarů a dalšího půl milionu, pokud odhalí objednavatele útoků. Skuteční bratranci se ukrývají v bezpečí. Jejich svérázní náhradníci si naopak začnou užívat luxusu a brzy na sebe strhnou pozornost místních zločinců.
Pro Buda Spencera a Terence Hilla šlo celkově o šestnáctý společný film. Na rozdíl od většiny předchozích snímků se tentokrát oba hrdinové na začátku vzájemně nesnášejí. Změnu oproti zaběhnutým zvyklostem přineslo i samotné natáčení, které se z domovské Itálie přesunulo do Brazílie.
Sídlo ve výzkumném ústavu a odrazy ve skle
Luxusní palác s rozlehlým nádvořím, před kterým filmoví boháči shromažďují své služebnictvo, nepatřil žádnému milionáři. Štáb využil maurský hrad Fiocruz v Riu de Janeiru, který ve skutečnosti slouží jako lékařské výzkumné centrum. Tvůrci si dali záležet i na vozovém parku. Hlavní hrdinové se vozí ve voze Rolls-Royce Silver Cloud II z roku 1962, který během děje projde několika barevnými úpravami a získá plameny i ostny na pneumatikách.
Právě u tohoto vozu filmaři neuhlídali jeden technický detail. Když milionář Antonio dorazí na letiště a zjistí, že jeho automobil zdobí namalované plameny, ve skle zadních dveří se při otevírání zřetelně odrazí osvětlovací technika. Podobným úpravám se naopak vyhnul žoldácký vrtulník nasazený na konci filmu. Jde o britský stroj Westland Whirlwind, který se vyráběl jako licenční kopie amerického typu Sikorsky H-19 Chickasaw.
Radost z cizího gólu a zmizelý policista
Během návštěvy fotbalového utkání sedí oba hrdinové mezi fanoušky brazilského klubu Vasco da Gama a oslavují vstřelenou branku. Záběry ze hřiště pocházejí z finále brazilského šampionátu z května 1984, které se hrálo na stadionu Maracanã. Gól ale ve skutečnosti nevstřelilo mužstvo Vasco da Gama, nýbrž jeho finálový soupeř Fluminense.
Zvláštní detail se objevil také v newyorské kanceláři na začátku příběhu. Časopis ležící na stole vedle Elliota je německý týdeník Der Spiegel z roku 1984, jehož titulní strana upozorňuje na revmatický skandál.
Drobné nesrovnalosti nechybí ani v akčních scénách. V přístavním baru po hrdinech házejí útočníci stoly a židle, čímž rozbíjejí lahve na policích. Když palba ustane, v levém horním rohu jich několik zůstane nedotčených, ale hned v následujícím střihu je police zcela prázdná.
Problémy s návazností se ukázaly i při rvačce s falešnými policisty. Elliot jednoho z nich omráčí dveřmi vozu Chevrolet Opala z roku 1980 a muž následně usne na zadním sedadle. O chvíli později Elliot prostorem zadních sedadel znovu prolézá, omráčený muž tam už ale není, přestože z auta nevystoupil. Následně se policista probudí rovnou vedle vozidla.
Film Dvojníci vysílá stanice AMC 7. října ve 13:50 a 10. října v 7:45.
Další filmové a seriálové zajímavosti si můžete přečíst ZDE.
Zdroj informací: autorské zpracování redakce Vtelce.cz na základě veřejně dostupných informací z médií (csfd, imdb).