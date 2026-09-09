Buchty, které chutnají lépe než Honzovky – těsto je jemné jako peřinka a náplň nemá chybu. Ideální na víkendové pečení

Kynuté buchty se švestkami a jablky představují absolutní vrchol domáckého pečení, který provoní celou kuchyni sladkou vůní vanilky, másla a zralého podzimního ovoce. Tyto nadýchané bochánky v sobě ukrývají neuvěřitelně šťavnaté ovocné srdce a na povrchu potěší křupavou zlatavou drobenkou. Jsou naprosto perfektní volbou pro víkendovou sladkou snídani, výživnou svačinu na výlet i jako hřejivé pohoštění k odpolední kávě.
Kynuté pečení s ovocnou náplní má v české a středoevropské kulinářské tradici neotřesitelné místo už po celá staletí. Zatímco klasické české buchty v pekáči bývaly tradičně plněné tvarem, povidly či makem, spojení čerstvých švestek a sladkých jablek přináší osvěžující a neobyčejně Šťavnatou obměnu. Geniálním trikem tohoto receptu je obalení nakrájeného ovoce v troše škrobu s cukrem. Škrob během pečení pohltí přebytečnou ovocnou šťávu a přemění ji v jemný, hustý sirup, díky kterému těsto zevnitř nezvlhne a zůstane dokonale nadýchané, lehoučké a vláčné.
Největší předností těchto buchet je úžasný kontrast textur. Křehká a sladká máslová drobenka na povrchu vytváří dokonalou harmonii s jemnou střídkou kynutého těsta a příjemně navinulou ovocnou náplní uvnitř. Každý bochánek je samostatným malým pokladem, který si zachovává svou vláčnost i druhý den po upečení.
S náplní i zdobením si navíc můžete hravě pohrát podle vlastní představivosti. Do ovocného základu ze švestek a jablek se báječně hodí přisypat špetka mleté skořice, drcený hřebíček nebo kapka poctivého tuzemáku pro ještě hlubší aroma. Drobenku můžete obohatit o hrst nasekaných opražených vlašských ořechů či plátky mandlí. A pokud zrovna nemáte čerstvé švestky, skvěle poslouží mražené lesní borůvky, šťavnaté ostružiny nebo sladké meruňky.
Začněte s přípravou kvásku. Teplé mléko smíchejte s droždím, cukrem a moukou. Směs zakryjte potravinovou fólií a nechte ji 10 minut reagovat na teplém místě.
V samostatné míse smíchejte vejce se solí, klasickým i vanilkovým cukrem a olejem. Jakmile se ingredience propojí, směs vlijte do misky se vzešlým kváskem.
Ingredience zamíchejte a přidejte mouku.
Tip: Mouku prosejte, aby v těstu nevznikly hrudky. Pokud se vám zdá těsto příliš řídké, přidejte více mouky.
Do těsta zapracujte máslo a hněťte ho asi 5 minut. Poté ho vložte do mísy, potřete olejem a zakryjte potravinovou fólií. Následně ho nechte kynout 40 minut v teple.
Mezitím připravte náplň. Vypeckované švestky nakrájejte na menší kousky stejně, jako oloupaná jablka.
Poznámka: Před krájením z jablek odstraňte jádřince.
Ovoce vložte do větší mísy a smíchejte ho se směsí cukru a škrobu. Náplň prozatím odložte bokem. Vykynuté těsto prohněťte a rozdělte na 18 kusů.
Poznámka: Každý kousek těsta by měl vážit asi 70 g.
Ze všech kousků těsta vytvarujte bochánky, které zakryjte fólií a nechte kynout 10 minut. Z každého bochánku pak vytvořte kruhový plát o tloušťce 0,4 cm, jehož střed pokryjte lžičkou cukru.
Na cukr naneste trochu ovocné náplně, kterou do těsta zabalte. Vzniklé buchty vyskládejte na plech pokrytý pečicím papírem, zakryjte je fólií a nechte kynout posledních 20 minut.
Tip: Buchty na plech položte tak, aby spoj těsta směřoval dolů. Všechny kousky těsta pak potřete olejem, aby se nepřilepily k sobě.
Zatímco buchty kynou, připravte drobenku. Máslo smíchejte s klasickým i vanilkovým cukrem a moukou. Vykynuté buchty potřete směsí vaječného žloutku s vodou a posypte je připravenou drobenkou.
Kynuté buchty se švestkami a jablky pečte v předehřáté troubě na 180 °C po dobu 28 minut. Po vychladnutí je servírujte – budou lépe stravitelné.
Tip: Pochoutku můžete podávat posypanou moučkovým cukrem.
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Zdroj receptu: Выпечка и кулинария.
Zdroj:
VařímeDobroty.cz
Autor: Markéta Bieleszová