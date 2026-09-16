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Buchenwaldská ulice je po opravě znovu průjezdná. Rekonstrukce skončila dříve

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Rozsáhlá oprava Buchenwaldské ulice na Růžovém vrchu v Karlových Varech je dokončená. Úsek mezi ulicí Jana Opletala a krematoriem je od úterý 15. září opět plně průjezdný a řidiči se na něj vracejí v obou směrech. Rekonstrukce skončila o 15 dní dříve, než bylo původně plánováno.
Buchenwaldská ulice je po opravě znovu průjezdná. Rekonstrukce skončila dříve

Buchenwaldská ulice je po opravě znovu průjezdná. Rekonstrukce skončila dříve

Zdroj: Město Karlovy Vary
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Karlovarská Drbna

Karlovarský kraj má svá specifika – a Karlovarská Drbna o nich píše jazykem, který je srozumitelný, živý a věcný. Nejen lázně a festivaly, ale i každodenní realita místních – od uzavírek, rozhodnutí radnice, přes problémy s infrastrukturou až po regionální příběhy, které by jinak zůstaly...

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