Buchenwaldská ulice je po opravě znovu průjezdná. Rekonstrukce skončila dřívePřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Buchenwaldská ulice je po opravě znovu průjezdná. Rekonstrukce skončila dříve
Karlovarský kraj dokončil nový úsek Cyklostezky Ohře mezi Dalovicemi a Všeborovicemi. Více než 1,7...
Odjezdem speciálně vypraveného vlaku na trasu z Františkových Lázní do Karlových Varů skončily třídenní...
Policisté ukončili pátrání po muži, který se v neděli ztratil v lese u Jindřichovic. Na houby vyrazil...
Nová opravárenská hala Českých drah (ČD) začala fungovat Chebu. Moderní tříkolejové servisní centrum se...
Karlovarský kraj má svá specifika – a Karlovarská Drbna o nich píše jazykem, který je srozumitelný, živý a věcný. Nejen lázně a festivaly, ale i každodenní realita místních – od uzavírek, rozhodnutí radnice, přes problémy s infrastrukturou až po regionální příběhy, které by jinak zůstaly...Všechny články tohoto autora →