Bučení od vlastních fanoušků a nápis Osama Bin Larkin na tričku. Bývalý kapitán Detroitu prožil v NHL krutový návrat

Úterý 6. října 2026, Little Caesars Arena v Detroitu, třetí zápas nové sezony proti Ottawě. Dylan Larkin poprvé v ročníku 2026/27 přeskočil mantinel a hala, která ho roky oslavovala jako tvář klubu, začala bučet. Pískot se ozval při prvním střídání a pak znovu při každém jeho doteku puku. Nešlo o návrat po přestupu ani z jiné ligy. Larkin z Detroitu nikdy neodešel. Vracel se po zranění horní části těla do týmu, který mu v létě vzal kapitánské „C“, protože o odchod sám požádal. Ve 13:14 první třetiny pak poslal Red Wings do vedení 2:1 a večer skončil jako první hvězda zápasu. Gól ale nesmazal to, co se rozbilo během léta.
Pískot už před prvním vhazováním
Nepříjemné přivítání nezačalo až proti Ottawě. Už 2. října, při domácím otvíráku sezony, klub představoval i zraněné a nenominované hráče. Při Larkinově jménu se ozvalo bučení. Ještě nebyl na ledě, ještě neodehrál ani minutu, a publikum už mělo jasno.
Před zápasem s Ottawou se proto vědělo, že lehké to nebude. Detroit vstoupil do sezony bez Larkina dvěma porážkami, 0:2 s Rangers a 2:3 s Winnipegem. Sportovně ho tým potřeboval. V sezoně 2025/26 zažil Larkin kariérně nejlepší ročník s 34 góly a 67 body v 74 zápasech. Mezi lety 2021 a 2026 nastřílel za Red Wings 160 gólů, o 37 víc než kdokoli jiný z kabiny.
Spoluhráči se ho veřejně zastali. „Jsme s ním lepší tým,“ řekl před zápasem útočník Lucas Raymond. Tribuny to viděly jinak.
Gól ve 13:14 a první hvězda
Zápas sám dodal dramaturgii, jakou by scenárista nevymyslel. Larkin, kterého domácí pískotem doprovázeli od prvního střídání, ve 13:14 první třetiny skóroval na 2:1. Hala tentokrát jásala. Oslava samotného střelce přitom byla nápadně tlumená.
„Nechtěl jsem nikoho urazit,“ vysvětlil po zápase podle NHL.com, proč gól neslavil naplno. K němu přidal i asistenci a Detroit vyhrál 5:3. Byla to první výhra Red Wings v sezoně, po třech zápasech mají na kontě jednu výhru a dvě porážky. Za Ottawu se přitom činili Tim Stützle, Drake Batherson i William Eklund, ale večer patřil někomu jinému.
Larkin byl vyhlášen první hvězdou utkání. A tady se ukázalo, jak hluboko spor sahá. Při vyhlášení nezazněl jednotný potlesk, ale směs bučení a tleskání. Podle zpravodajů se pískot vracel i během zápasu, kdykoli se Larkin znovu dotkl puku.
Sám k tomu řekl, že se snaží „být chlap a čelit tomu“ a že chápe, proč se to děje. Trenér Todd McLellan ho podržel: Larkin podle něj hrál „celým srdcem“ a celá střídačka stála za ním.
Podle nás je právě tohle nejtvrdší moment večera. Hráč může dát gól, přihrát na další, vyhrát zápas a dostat hvězdu, a přesto od vlastního publika neslyší jednoznačné „díky“.
Jak se z kapitána stal domácí terč
Larkin není žoldák, který do Detroitu přišel za penězi. Pochází z Waterfordu v detroitské aglomeraci, Red Wings si ho v roce 2014 vybrali v draftu jako patnáctého v pořadí a 13. ledna 2021 dostal kapitánské „C“. Totéž céčko, které v minulosti nosil Steve Yzerman, dnes generální manažer klubu.
Zlom přišel po sezoně 2025/26. Generální manažer Yzerman podle článku na NHL.com potvrdil, že ho Larkinův agent informoval o žádosti o výměně. Agent následně klubu doručil krátký seznam týmů, do kterých by byl Larkin ochoten odejít i přes klauzuli zakazující výměnu. Detroit mu výměnu nezaručil.
Larkin přitom měl před sebou ještě pět let z osmileté smlouvy v celkové hodnotě zhruba 1,6 miliardy korun. Žádost tedy nepřišla od hráče, kterému končí kontrakt a který si vybírá další adresu. Přišla od kapitána uprostřed dlouhodobého závazku.
Důvody veřejně nerozvedl. Kontext je ale čitelný: Red Wings mají za sebou deset sezon bez play-off, což je nejdelší série v historii klubu a v té době i nejdelší aktivní série v celé NHL. K tomu se přidávala nejistota ve vedení organizace.
Na začátku tréninkového kempu se Larkin k situaci postavil čelem. Přiznal, že o výměnu požádal jako kapitán a že „činy mají následky“. Ztrátu céčka podle svých slov chápal. Žádosti nelituje, ale nevyjasnil, jestli stále platí. Majitel Chris Ilitch už v polovině září připustil, že Larkin může v Detroitu zůstat celou sezonu, a dal najevo, že klub nechce věc řešit na veřejnosti. Red Wings tak poprvé po letech vstoupili do ročníku bez kapitána.
Tričko, které překročilo hranu
Pískot je v hokeji legitimní forma nesouhlasu. To, co se podle dostupných informací objevilo v hledišti, už ale za hranu jde. V přepisu podcastu Spittin‘ Chiclets zaznělo, že na ochozech byla vidět trička s nápisem „Osama Bin Larkin“. Slovní hříčka spojuje hráčovo příjmení se jménem teroristy Usámy bin Ládina.
Kdo konkrétně tričko nosil a kolik jich v aréně bylo, se nám ověřit nepodařilo. Oficiální reakci klubu ani ligy jsme nedohledali. Jde o fanouškovský exces doložený sekundárně, nikoli o potvrzený incident s konkrétním aktérem.
I tak je to podle nás výmluvný detail. Žádost o výměnu může fanouška zklamat i rozzlobit. Přirovnávat kvůli ní vlastního hráče k teroristovi je ale něco jiného. Ukazuje, jak silně Detroit Larkinův krok vnímá jako osobní zradu.
Tavares nosil dres soupeře. Larkin ne
NHL zná řadu návratů, které provázel pískot. John Tavares se 28. února 2019 poprvé vrátil na Long Island už jako hráč Toronta. Web NHL.com tehdy popisoval neutuchající bučení, posměšné pokřiky a pískot i během videopocty. Islanders vyhráli 6:1. Mitch Marner v lednu 2026 přijel do Toronta v dresu Vegas a čelil podobně rozpolcené atmosféře, kterou liga označila za kotel smíšených emocí.
Rozdíl je zásadní. Tavares i Marner přijeli jako soupeři. Larkin stál na domácí střídačce, v domácím dresu, a pískali na něj lidé, kterým měl o pár minut později pomoct k první výhře sezony. I moderátoři Spittin‘ Chiclets řešili, že tak hlasité bučení vlastního hráče je v lize výjimka, nikoli norma.
Z českého pohledu je zápas spíš vzdálený. Na soupiskách Detroitu ani Ottawy pro sezonu 2026/27 není žádný český hráč. Zápasy NHL se letos v Česku vysílají na Nově a Primě, dohromady 24 utkání základní části týdně. Všechny duely navíc nabízí NHL.tv na DAZN, jak shrnuje přehled NHL.com/cs. Právě tam je jistá cesta k záznamu tohoto zápasu; v českém výběru přenosů jsme ho nedohledali.
Další domácí zápas Detroitu proti Ottawě je na programu 30. března 2027. Pokud bude Larkin stále v kabině Red Wings a jeho žádost zůstane otevřená, dá se čekat podobná atmosféra. Do té doby ale může mnohé změnit trejd, série výher, nebo naopak další propad.
Larkinův večer ukázal, jak rychle se v NHL dá projít cestou od domácího nepřítele k hráči, který rozhodne zápas. Stačila jedna třetina. Důvěra, kterou ztratil jedním telefonátem svého agenta, se ale jedním gólem nevrátí. Vrátit by ji mohly jen další góly a hlavně jasná odpověď, jestli v Detroitu chce zůstat.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Vojtěch Zelenka