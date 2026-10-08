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Bučení od vlastních fanoušků a nápis Osama Bin Larkin na tričku. Bývalý kapitán Detroitu prožil v NHL krutový návrat

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Dylan Larkin se po žádosti o výměnu a ztrátě céčka vrátil do sestavy Red Wings. Domácí hala ho vypískala už při prvním střídání. O pár minut později skóroval.
Bučení od vlastních fanoušků a nápis Osama Bin Larkin na tričku. Bývalý kapitán Detroitu prožil v NHL krutový návrat

Bučení od vlastních fanoušků a nápis Osama Bin Larkin na tričku. Bývalý kapitán Detroitu prožil v NHL krutový návrat

Zdroj: Detroit Red Wings
Doba čtení 6 min

Článek byl publikován 08.10.2026 05:20

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Tento článek byl publikován ze zdrojů SportyŽivě

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