Bryan Cranston se loučí se svým seriálovým synem. RJ Mitte, Walt Jr. z Perníkového táty, zemřel ve 34 letech

Úmrtí herce potvrdil jeho mluvčí magazínu
The Hollywood Reporter. Mitte zemřel v pondělí 12. října v texaském Brownsvillu a podle jeho zástupců si vzal život. Ve svém prohlášení ho označili za milovaného herce, filantropa a zapáleného bojovníka za práva lidí s postižením. Walt Jr. měl skutečný předobraz
Mitte se narodil v roce 1992 v Jacksonu ve státě Mississippi a vyrůstal u adoptivních rodičů. Ve třech letech mu lékaři diagnostikovali dětskou mozkovou obrnu, kvůli které jako dítě nosil ortézy a chodil o berlích. Do Los Angeles se rodina přestěhovala v roce 2006, když jeho mladší sestra dostala nabídku pracovat ve filmové produkci.
Po drobných rolích v sitcomech Všichni nenávidí Chrise a Hannah Montana přišla v roce 2008 role, která mu změnila život. V
Perníkovém tátovi hrál ve všech pěti řadách syna středoškolského učitele chemie Waltera Whitea ( Bryan Cranston) a jeho ženy Skyler (Anna Gunn). Postava Walta Jr. měla dětskou mozkovou obrnu stejně jako on.
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Jak Mitte nedávno prozradil v podcastu The Joe Vulpis Podcast, postava vznikla podle skutečného člověka. Šlo o kamaráda tvůrce seriálu Vince Gilligana z vysoké školy, který měl stejnou diagnózu, chodil o berlích a později zemřel.
„Díky tomu působilo hraní té postavy opravdu skutečně,“ svěřil se. Na place prý navzdory temným tématům seriálu vládla mezi záběry uvolněná nálada a od Cranstona i Gunn se toho hodně naučil. Foto: Sony Pictures Television Loučí se seriálový táta i Jesse Pinkman
Bryan Cranston napsal na
Instagramu, že je ze ztráty svého milého seriálového syna hluboce zdrcený. Připomněl, že se poprvé potkali, když bylo Mittovi čtrnáct, a že roli hrál s obrovskou radostí a nadšením. Dětskou mozkovou obrnu podle Cranstona nikdy nebral jako výmluvu a náročný natáčecí plán zvládal s velkým odhodláním.
Zdrcený je i
Aaron Paul, nezapomenutelný Jesse Pinkman. Ve svém prohlášení vzkázal, že bude kamaráda postrádat, a obrátil se i na všechny, kdo jeho slova čtou, ať nezapomínají, že nejsou sami. Dean Norris, který hrál Waltova strýce Hanka, na síti X napsal, že na Mitteho jako na malého kluka na place vždycky dával pozor.
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Za roli Walta Jr. získal Mitte v roce 2013 cenu Harold Russell Award od herecké odborové organizace SAG-AFTRA. S kolegy ze seriálu o rok později vyhrál i Cenu Sdružení filmových a televizních herců za nejlepší herecký ansámbl v dramatickém seriálu.
Bojoval za herce s postižením
Po Perníkovém tátovi si zahrál třeba ve třetí řadě seriálu Switched at Birth a namluvil postavu v animovaném seriálu Netflixu The Guardians of Justice. Jeho zatím poslední film Cassi měl premiéru v září na festivalu v Torontu. Krátce před smrtí navíc podle magazínu
Variety propagoval film Talking to Strangers a měl rozpracovaných několik dalších projektů.
Mimo kameru působil jako ambasador organizací United Cerebral Palsy a Shriners Children's a vedl nadaci The Mitte Foundation, která podporuje lidi s postižením. Filmaře opakovaně vyzýval, aby na obrazovce dávali víc prostoru příběhům, ve kterých se najdou všichni diváci. Loni v říjnu se zasnoubil se svou dlouholetou kamarádkou Kennedy Suarez.
Perníkový táta patří i u českých diváků k absolutní špičce, na Kinoboxu má
seriál 93 %. Všech pět řad najdete na Netflixu s českými titulky. Kdo se k němu vrátí, uvidí Mitteho v roli, která pro spoustu lidí s postižením znamenala mnohem víc než jen další seriálovou postavu.
Pokud se sami necítíte dobře nebo vás napadají myšlenky na sebevraždu, nezůstávejte na to sami. Nonstop a zdarma se můžete obrátit na Linku první psychické pomoci na čísle 116 123.
Zdroje: The Hollywood Reporter, Variety, Instagram, X, Kinobox
Hodnocení na
Kinoboxu: 93 %