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Bryan Cranston se loučí se svým seriálovým synem. RJ Mitte, Walt Jr. z Perníkového táty, zemřel ve 34 letech

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Čtrnáctiletý kluk z Mississippi, který jako dítě chodil o berlích, dostal roli v seriálu, jaký se nenatočí každý rok. RJ Mitte pak pět řad hrál syna Waltera Whitea v Perníkovém tátovi (Breaking Bad) a stal se jednou z nejznámějších tváří boje za herce s postižením. V pondělí zemřel, bylo mu 34 let.
Bryan Cranston se loučí se svým seriálovým synem. RJ Mitte, Walt Jr. z Perníkového táty, zemřel ve 34 letech

Bryan Cranston se loučí se svým seriálovým synem. RJ Mitte, Walt Jr. z Perníkového táty, zemřel ve 34 letech

Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 16.10.2026 10:24

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Netflixer

Netflixer.cz je jako tvůj kamarád, který vždycky ví, co si večer pustit – a ještě ti k tomu řekne, proč by tě to mělo bavit (nebo proč radši utéct jinam). Web se zaměřuje na filmy, seriály a dokumenty z produkce Netflixu, ale nezůstává jen u anotací – přidává kontext, hodnocení, zákulisní...

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