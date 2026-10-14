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Brutální útok na hokeji: Tři muži obvinění z výtržnictví a ublížení na zdraví

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Napadení fanoušků hostujícího týmu a členů bezpečnostní agentury přímo v Horácké aréně má pro tři hokejové fanoušky nepříjemnou dohru. Jihlavští policisté je obvinili z přečinů výtržnictví a ublížení na zdraví ve stádiu pokusu, mohou jít až na tři roky za mříže.
Brutální útok na hokeji: Tři muži obvinění z výtržnictví a ublížení na zdraví

Brutální útok na hokeji: Tři muži obvinění z výtržnictví a ublížení na zdraví

Zdroj: Martin Singr
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 14.10.2026 09:18

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Jihlavská Drbna

Co se děje v Jihlavě, nezůstává v Jihlavě – Jihlavská Drbna má o tom přehled. Sleduje život v krajském městě i v jeho okolí s pohotovostí, která reaguje na drobné i velké události. Doprava, školství, bezpečnost, radniční rozhodnutí, kulturní akce i události, které hýbou ulicemi – nic podstatného...

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