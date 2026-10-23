Brutální chyba Čechů u platební karty. Tenhle PIN zloděj zkusí jako první a z účtu vám zmizí i 80 000 Kč

Stačí chvilka nepozornosti v tramvaji nebo ve frontě u pokladny a peněženka je pryč. Jestli si pak zloděj s ukradenou kartou vybere hotovost, často rozhodnou čtyři číslice, které si majitel kdysi zvolil hlavně proto, že se mu dobře pamatovaly.
Devět dní v nemocnici a prázdný účet
Jak draho může PIN vyjít, ukazuje případ ze Zlínska, který v dubnu 2018 popsal zpravodajský web TN.cz podle informací policie. Senior z Otrokovic upadl před domem a po devíti dnech v nemocnici zemřel. Jeho dcera pak v bance zjistila, že mezitím někdo z otcova účtu vybral 80 000 korun.
Pachatel během těch devíti dní opakovaně vybíral hotovost z bankomatů ve městě. Práci mu usnadnilo, že muž měl PIN napsaný přímo na kartě. Ten, kdo s kartou vybíral, tedy nemusel nic hádat. U spousty lidí by mu ale hádání zabralo jen pár vteřin.
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Analytik Nick Berry ze společnosti DataGenetics v roce 2012 prošel skoro 3,4 milionu čtyřmístných kódů z uniklých databází hesel. Databázi skutečných PINů k dispozici neměl, a tak mu hesla k internetovým účtům posloužila jako náhrada. Ačkoli čtyři číslice dávají dohromady 10 000 kombinací, obliba se mezi nimi rozložila velmi nerovnoměrně.
Jasným vítězem byla řada 1234 s podílem 10,7 procenta všech kódů. Za ní skončilo 1111 s 6 procenty a třetí 0000 s 1,9 procenta. Pět nejčastějších kódů tvořilo dohromady zhruba pětinu celého vzorku.
Tři nejčastější PINy z analýzy přehledně shrnuje tabulka:
Pořadí PIN Podíl ve vzorku 3,4 milionu kódů 1. 1234 10,7 procenta 2. 1111 6,0 procenta 3. 0000 1,9 procenta Přečtěte si také: Ministr přiznal, že valorizace bude od ledna nízká. Invalidní důchodci dostanou přidáno jen necelých 300 Kč
Karta se po opakovaném chybném zadání PINu zablokuje, takže zloděj nemá prostor zkoušet naslepo. Logicky proto začne tím, co lidé volí nejčastěji. Kdo si jako PIN vybral 1234, prozradil svůj kód vlastně předem.
Vzorce, které zloděje nepřekvapí
Všechny tyhle kódy spojuje, že se dají zapamatovat bez námahy. Většinu z dvaceti nejčastějších kombinací tvoří:
všech deset čtveřic stejných číslic od 0000 po 9999, dvojice zopakované dvakrát za sebou, třeba 1212 nebo 1313, řady po sobě jdoucích číslic dopředu i pozpátku, tedy 1234 a 4321. Přečtěte si také: Stěžujete si na hlučné čerpadlo u souseda? Kvůli tomuhle přešlapu můžete sami zaplatit až 1,2 milionu Kč
Překvapení přichystal i samotnému autorovi analýzy kód 2580, který se v žebříčku držel nečekaně vysoko. Vysvětlení dává klávesnice bankomatu, na které stačí sjet prstem prostředním sloupcem shora dolů.
Velkou skupinu rizikových PINů tvoří čísla spojená s majitelem, například rok narození, den a měsíc narozenin nebo číslo domu. Když zloděj ukradne peněženku i s občanským průkazem, drží takovou nápovědu přímo v ruce.
Kdy banka škodu nevrátí
Na ztracené i ukradené karty pamatuje zákon o platebním styku. Podle § 182 zákona č. 370/2017 Sb. ve znění platném v roce 2026 nese majitel z neautorizovaných plateb ztrátu nejvýš do částky odpovídající 50 eurům. Za škodu vzniklou poté, co ztrátu nebo krádež bance oznámí, už neručí vůbec, pokud sám nejednal podvodně.
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Pravidlo má ovšem háček. Za platby provedené před nahlášením zaplatí celou ztrátu ten, kdo jednal podvodně, anebo úmyslně či z hrubé nedbalosti porušil své povinnosti držitele karty. Patří mezi ně chránit bezpečnostní údaje karty a ztrátu nebo krádež bez zbytečného odkladu nahlásit. Typickým příkladem takového porušení je PIN napsaný na kartě nebo na papírku vedle ní.
Jak si PIN vybrat a uhlídat
Vlastní PIN si dnes může zvolit prakticky každý. Dobrý kód nemá žádný vztah k vám a netvoří řadu ani obrazec na klávesnici. Zapamatovat si ho dá víc práce, zato ho nikdo neodvodí z vašich dokladů.
Opatrnost se vyplatí i u samotného bankomatu. Jednomu muži z Turnova zmizely v roce 2017 peníze z účtu, přestože PIN nikde napsaný neměl. Sám si nakonec vybavil, že mu kód nejspíš odkoukal někdo z lidí stojících za ním ve frontě. Podle policie ho pak zloděj sledoval a kartu mu vytáhl z kapsy. Při zadávání PINu si proto hlídejte, aby vám nikdo nestál těsně za zády.
Přečtěte si také: Chytrá televize posílá výrobci, co doma sledujete. 9 z 10 Čechů netuší, že to vypne 1 přepínač v menu Odkoukaný PIN a karta vytažená z kapsy stačí zloději k tomu, aby vybral peníze z cizího účtu. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Když karta zmizí, hned zavolejte do banky a nechte kartu zablokovat. Pachatel, který zná PIN, s výběrem obvykle neotálí, a každá minuta před zablokováním karty tak hraje v jeho prospěch.
Zdroje: http://www.datagenetics.com/blog/september32012/, https://tn.nova.cz/zpravodajstvi/clanek/368671-muz-zkolaboval-na-ulici-zatimco-umiral-zlodej-mu-ukradl-80-tisic, https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2017-370, https://www.banky.cz/poradna/pojisteni-platebni-karty/, https://www.denik.cz/veda-a-technika/pin-rizikove-kombinace.html, https://policie.gov.cz/clanek/neuhlidal-si-platebni-kartu-a-ani-svuj-pin.aspx, https://policie.gov.cz/clanek/zlodej-vybral-desetitisice.aspx, https://www.kb.cz/cs/podpora/slovnik/vyrazy-zacinajici-na-b/blokace-karty, https://www.poznatsvet.cz/veda-a-technika/nejcastejsi-pin-kody-platebnich-karet/