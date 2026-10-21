Brutální chyba Čechů s hlavicí na radiátoru. Kvůli ní topí i o 24 % dráž a doma je jim stejně zima

Bílé kolečko s čísly má na radiátoru skoro každá domácnost. Přesto ho spousta lidí ovládá jako plynový pedál v autě: když je zima, přidají, když je horko, uberou. Hlavice ale pracuje úplně jinak a tenhle omyl se v zimě propisuje do účtů za energie. Vytočené kolečko navíc často ani nepřinese teplo, kvůli kterému s ním člověk otočil.
Každý stupeň navíc se ukáže na vyúčtování
Podle energetické skupiny ČEZ mají české domácnosti doma běžně až 24 °C. V ostatních evropských zemích přitom lidem v obytných pokojích obvykle stačí teplota kolem 20 °C.
Rozdíl čtyř stupňů zní nevinně. Jenže každý stupeň nad 20 °C zvedá náklady na topení v průměru zhruba o 6 %. Kdo doma udržuje 24 °C, zaplatí za teplo přibližně o 24 % víc než domácnost, která se spokojí s 20 °C. U rodiny, která za vytápění dává ročně desítky tisíc korun, tak jde o tisíce korun za jednu sezonu.
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Topení jede, kolečko je vytočené vysoko, a přesto je v pokoji chladno. Příčinu pak často stačí hledat v okolí hlavice. Kolečko má uvnitř čidlo, které měří teplotu vzduchu jen ve své těsné blízkosti. Stačí přes topení přehodit deku nebo k němu natlačit knihovnu a teplo od radiátoru zůstane uvězněné v malé kapse právě kolem čidla.
Když hlavici zakryje látka nebo nábytek, čidlo zachytí teplo z radiátoru a ventil zavře dřív, než se pokoj vyhřeje. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Čidlo tak naměří víc, než kolik by ukázal teploměr uprostřed pokoje, a ventil zavře příliš brzy. Radiátor sotva vlažní a u okna je dál zima. Zakryté topení navíc hůř rozhání teplo do celé místnosti, takže běží déle a vyjde dráž.
Když se nábytek přestěhovat nedá, pomůže hlavice se samostatným čidlem, které jde umístit na volné místo v pokoji.
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Číslo na kolečku určuje, jak teplý má být vzduch v pokoji. Ventil pod hlavicí podle toho dávkuje horkou vodu do tělesa. Ve vychladlé místnosti ji pouští naplno, a čím víc se pokoj blíží nastavené hodnotě, tím víc průtok tlumí.
Vytočit kolečko naplno, aby se chladný pokoj vyhřál dřív, proto nemá smysl. Kotel ani teplárna kvůli tomu do radiátoru nepošlou teplejší vodu. Pětka pro hlavici znamená jen vzdálenější cíl, takže ventil zavře později. Vysoké číslo nechané třeba přes noc pak vyžene teplotu výš, než kdokoli chtěl.
Nastavte jednou a nechte hlavici pracovat
Nejvíc ušetříte na nejnižším stupni, na kterém se v pokoji cítíte dobře. Na úvod zkuste střední polohu kolečka a od ní se posouvejte vždy jen o jeden dílek. Topení potřebuje čas, než se teplota v místnosti ustálí.
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Skoky z minima na maximum a zpátky pohodlí nepřidají, zato zvednou spotřebu. Při odchodu z domu energetici radí topení úplně nevypínat. Na dobu, kdy nikdo není doma, postačí ubrat jeden dílek a nechat v bytě mírné teplo. Při krátkém větrání kolečko na pár minut stáhněte a po zavření okna ho vraťte zpátky.
Kterému číslu věřit
Na většině běžných hlavic bývá mezi sousedními čísly rozdíl kolem 4 °C. Trojka tak znamená zhruba 20 °C, čtyřka 24 °C a pětka už kolem 28 °C. Do obývacího pokoje proto obvykle stačí trojka, ložnici postačí kolem 18 °C, tedy poloha mezi dvojkou a trojkou, a čtyřka se hodí hlavně do koupelny.
Jaké teplotě odpovídají čísla na hlavici, nejspolehlivěji ukáže obyčejný pokojový teploměr. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Orientačně to u běžných hlavic shrnuje tabulka:
Číslo na hlavici Přibližná teplota 1 12 °C 2 16 °C 3 20 °C 4 24 °C 5 28 °C Přečtěte si také: Hrozná zpráva pro Čechy s rodinným Spotify. Kdo do 7 dnů neprojde tímhle ověřením, ztratí Premium
Stupnice ale nejsou jednotné, takže hodnoty z tabulky nemusí sedět na každý model. Konkrétní převod čísel na stupně Celsia uvádí výrobce v dokumentaci k hlavici. Ještě jistější je změřit si to doma obyčejným pokojovým teploměrem:
nastavte trojku; nechte topení pár hodin pracovat; pak zkontrolujte, kolik stupňů v místnosti skutečně je.
Zdroje: https://www.cez.cz/cs/clanky/vytapeni/11-tipu-jak-usetrit-na-nakladech-za-vytapeni-174150, https://energozrouti.cz/clanek/termostaticka-hlavice-poloha-3-neznamena-polovicni-vykon, https://www.skrblik.cz/energie/teplo/termoregulacni-ventily/, https://www.novinky.cz/clanek/bydleni-jak-na-to-termostaticke-hlavice-udrzi-v-byte-tepelnou-pohodu-40007945, https://www.which.co.uk/news/article/common-heating-mistakes-and-how-to-avoid-them-afEDm9B61NaP, https://www.estav.cz/cz/13520.jak-spravne-pouzivat-termostaticke-hlavice-zbytecne-chyby-vas-stoji-penize-i-komfort, https://www.e15.cz/finexpert/setrime/8-drobnych-opatreni-ktera-vam-usetri-stovky-korun-za-vytapeni-1338444, https://www.cez.cz/cs/clanky/jak-na-spravne-nastaveni-termostatu-pri-vytapeni-a-ohrevu-vody-169791, https://zpravy.tiscali.cz/na-radiatoru-mate-trojku-a-porad-je-vam-zima-tohle-cislo-ve-skutecnosti-znamena-teplotu-787046
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