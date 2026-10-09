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Brslen přes léto nikdo neřeší, ale v říjnu se na něj chodí dívat celá ulice. Dalších pět keřů dokáže totéž a plodí i jedlé plody

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Brslen křídlatý celé léto splývá s okolní zelení. V září ale zrudne do karmínu a k němu lze přizvat pětici keřů s podobně ohnivým podzimem.
Brslen přes léto nikdo neřeší, ale v říjnu se na něj chodí dívat celá ulice. Dalších pět keřů dokáže totéž a plodí i jedlé plody

Brslen přes léto nikdo neřeší, ale v říjnu se na něj chodí dívat celá ulice. Dalších pět keřů dokáže totéž a plodí i jedlé plody

Zdroj: Foto: AnerevB / Creative Commons / CC BY-SA 4.0.
Doba čtení 6 min

Článek byl publikován 09.10.2026 15:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Chalupáři-Zahrádkáři

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