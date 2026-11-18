Listopadové regály zahradnictví lákají. Vedle svazků prostokořenných jabloní stojí broskvoně a meruňky se stejně slibnými cedulkami a zákazník nemá jak poznat, že každá z nich snáší podzimní sázení jinak. Sadaři ten rozdíl znají dávno. Standard Agentury ochrany přírody a krajiny (AOPK), podle kterého se zakládají ovocné výsadby v krajině, doporučuje podzim pro většinu prostokořenných výpěstků. Broskvoň, meruňku, mandloň a ořešák však výslovně vyjímá a posílá je do země na jaře, „z půdy do půdy“. Kdo mladou broskvoň zasadí v polovině listopadu do studené a rozmáčené hlíny, vystaví ji nejtvrdší zkoušce hned na začátku života. Pro mnoho stromků je i poslední.
Pět ovocných stromů, které se vyplatí zasadit ještě letos
Jabloň, hrušeň, kdouloň, slivoň a dvojice třešeň s višní podzimní výsadbu přijímají ochotně. Kořeny ve vlhké, dosud nevychladlé půdě obnovují ztracená vlásečnicová pletiva, zem kolem nich přes zimu sedne a na jaře strom raší s náskokem oproti dubnovým sazenicím. Jabloně navíc podle metodiky Ministerstva zemědělství obstojí i v chladnějších oblastech. Hrušním a slivoním se dá pomoci volbou vhodné odrůdy a podnože.
Ministerstvo uvádí jako obecný termín polovinu října až konec listopadu. AOPK je přísnější: optimum klade do první dekády listopadu a za nejzazší mez považuje zamrznutí povrchových vrstev půdy. V polovině listopadu 2026 tak výsadba stále dává smysl, pokud zem nepromrzla, nemlaská pod botou a nedrží v sobě vodu.
Sázet teď (do zámrazu půdy) Počkat na jaro (březen až duben) jabloň broskvoň hrušeň nektarinka kdouloň meruňka slivoň mandloň třešeň a višeň ořešák
V teplých nížinách se obvykle stihne sázet do konce listopadu, v chráněné zahradě ve městě i o něco déle. V podhůří je rozumné skončit s prvním vytrvalejším promrznutím nebo přemokřením půdy.
Proč broskvoň po podzimní výsadbě zasychá
Mladá broskvoň zřídkakdy zahyne tím, že by zmrzla naráz. Český zahrádkářský svaz popisuje jiný, nenápadnější průběh: broskvoně sázené na podzim při nedostatečné zásobě vody do zámrazu často přes zimu zasýchají. Strom, který ještě pořádně nezakořenil, nedokáže doplnit vláhu, kterou za slunečných mrazivých dnů ztrácí kůrou a kterou mu odnáší vítr.
Oslabený kořenový systém k tomu přispívá už od školky. Při vyrývání přichází sazenice podle firmy Trees Praha přibližně o tři čtvrtiny kořenů. Jabloň takovou ztrátu do jara dožene. Broskvoň v chladné hlíně téměř nepracuje.
Druhou hrozbou je voda, jen v opačném gardu.
Metodika Ministerstva zemědělství upozorňuje, že kořeny broskvoní v nadměrně vlhké půdě strádají nedostatkem vzduchu. Stromy v zamokřených půdách obecně hůř prospívají, snáz namrzají a podléhají chorobám kořenů i korovým nekrózám. Metodika projektu Sázíme budoucnost k tomu u teplomilných dřevin přidává riziko poškození mladých letorostů.
Za vším stojí původ. Broskvoň potřebuje průměrnou roční teplotu nad 8,5 �C a nejlépe plodí do zhruba 250 metrů nad mořem. Meruňka má podobné teplotní nároky, nejvyšší výnosy dává do 350 metrů a těžké, studené a podmáčené půdy výslovně nesnáší. Mandloň a ořešák řadí AOPK do stejné jarní skupiny.
Nektarinku sadařské standardy samostatně neuvádějí, botanicky ji ale nelze od broskvoně oddělit.
Národní zdravotnický informační portál ji vede jako Prunus persica var. nucipersica, tedy hladkoslupou varietu broskvoně. Proto podle nás patří ke stejnému jarnímu termínu. Pěstitelský filtr: na půdě a poloze záleží víc než na kalendáři
Jednoduché pravidlo zní takto: čím teplomilnější strom, čím těžší půda a čím chladnější poloha, tím pádnější důvod odložit výsadbu na jaro. V praxi to vypadá zhruba takhle:
Jižní Morava, Polabí, chráněná zahrada u jižní zdi: nejširší manévrovací prostor. I tady ale pro broskvoň zůstává jaro bezpečnější volbou. Podhůří a mrazové kotliny: rozhodnutí se jednoznačně posouvá k jaru. AOPK mrazové kotliny pro výsadby vylučuje úplně a polohy nad 800 metrů považuje pro běžné ovocné druhy za nevhodné. Těžká jílovitá půda: voda v ní přes zimu stojí a kořeny se dusí. Ovocným výsadbám nejlépe vyhovují lehčí až středně těžké propustné půdy. Prostokořenná sazenice: nejcitlivější varianta, u teplomilných druhů jednoznačně patří až na jaro. Kontejnerovaný stromek: širší výsadbové okno, protože kořeny zůstaly neporušené.
Kontejnery si zaslouží poznámku. Trees Praha je doporučuje sázet během celého roku, pokud zem nezamrzla, a Sázíme budoucnost je povoluje s výjimkou mrazivých dnů a veder. Pěstební nádoba zmírní šok z přesazení, teplomilnost broskvoně ale nezmění. Studená mokrá hlína jí uškodí stejně. Ministerstvo připouští, že odolnost ovlivňuje odrůda, podnož a způsob pěstování. Pro běžnou českou zahradu však podle nás platí jaro.
Podzimní nabídka v obchodech by přitom nikoho neměla zmást. AOPK umožňuje dodávat prostokořenné výpěstky z volné půdy od 1. října, broskvoně, mandloně a ořešáky nejdříve od 20. října. Jejich prodej je tedy legální i odborně v pořádku, koupě ale ještě neznamená, že musí stromek hned do země.
Broskvoň už máte doma? Takhle ji udržíte do jara
Prostokořenný stromek nesmí mít kořeny na vzduchu. Nejjistější je založit ho do vlhké zeminy nebo písku na stinném místě chráněném před větrem. Na pár dní poslouží i tmavý vlhký sklep, kořeny je ale třeba zabalit do mokrého hadru a pravidelně vlhčit.
U broskvoně radí praktický sadařský kalendář Sadař amatér položit stromek na chráněné místo, zasypat ho zeminou až do poloviny koruny a zalít. Odborný standard to sice nepředepisuje, jde ale o osvědčený zahrádkářský postup.
Kontejnerovaný stromek přečká zimu nejlépe tak, že květináč zapustíte do země nebo ho obložíte listím či slámou. Zahradní centrum Pod kloboukem doporučuje zastínit ho z jižní a východní strany a během zimy ho třikrát až čtyřikrát podle počasí zalít.
Na jaře 2027 nastane vhodná chvíle, jakmile půda rozmrzne, vzduch se drží nad nulou a pupeny ještě nenarašily. Ovocná školka Bojkovice uvádí jako nejčasnější termín začátek března, jako nejzazší konec dubna, kdy stromy začínají rašit.
Kdo už broskvoň nebo meruňku letos zasadil, nemusí ji odepisovat. Důležité je zalévat do zámrazu, chránit kmínek a na jaře trpělivě vyčkat na rašení. Starších zakořeněných stromů se podzimní varování netýká. Ty ohrožují spíš jarní mrazíky v době květu a přesazovat je kvůli tomu nedává smysl.
Jak zasadit jabloň či slivoň, aby první zimu zvládla
Standard AOPK žádá jámu o průměru či hraně nejméně 0,7 metru a hloubce 0,4 metru. Místo štěpování musí zůstat aspoň 5 centimetrů nad zemí, jinak se roub zakoření a podnož ztratí své vlastnosti. Kolem kmínku se vytvaruje závlahová mísa, která pojme 10 litrů vody ve středních a těžkých půdách a 20 litrů v lehkých.
Ovocnář Vojtěch Ptáček z Asociace soukromého zemědělství přidává několik detailů. Před výsadbou radí zastřihnout poškozené kořeny. Stromek doporučuje umístit ze severní strany kůlu, který ho v zimě zastíní před jižním sluncem, jež za mrazivých dní spaluje kůru. Zeminu je podle něj vhodné míchat s kompostem nejvýš v poměru jedna ku jedné, průběžně ji utužovat a nakonec stromek vydatně zalít.
Před zajíci a srnčí zvěří ochrání chránič kmínku vysoký aspoň 1,3 metru. Řez po podzimní výsadbě počká do jara, u peckovin ideálně do doby, kdy se začnou nalévat pupeny. Stromky se vyplatí pořizovat v místní registrované školce. Na množitelské porosty tam dohlíží ÚKZÚZ a sazenice z regionu bývají na místní podmínky lépe připravené.
Zdroj:
Chalupáři-Zahrádkáři
Autor:
Zdeňka Pavelková