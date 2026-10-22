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Brno-sever má novou koalici. Starostou zůstane Maleček, ANO míří do opozice

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Brno-sever povede i v dalším volebním období Martin Maleček z Hnutí SOL. Koaliční smlouvu podepsali zástupci vítězného hnutí, lidovců a uskupení Tým Sever. Společně budou mít v zastupitelstvu 30 z celkových 35 hlasů. Do opozice zamíří hnutí ANO.
Brno-sever má novou koalici. Starostou zůstane Maleček, ANO míří do opozice

Brno-sever má novou koalici. Starostou zůstane Maleček, ANO míří do opozice

Zdroj: Hnutí SOL
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 22.10.2026 13:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Brněnská Drbna

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