Brno hledá provozovatele kavárny na nábřeží Svratky, otevřít by se mohla už na podzim

Brno hledá provozovatele kavárny na nábřeží Svratky, otevřít by se mohla už na podzimPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Brno_-_Svratka,_náplavka,_Rullerovo_nábřeží,_2025-08,_obr03
Ochranné pásmo vedení vysokého napětí na lince Těškov-Volduchy na Rokycansku se proměnilo v útočiště...
Společnost Energy, která zásobuje část ústeckého Střekova teplem, se ocitla ve vážných problémech. Dostala...
Správa Krkonošského národního parku (KRNAP) po výměně ředitele nebude měnit dlouhodobé cíle ochrany přírody...
Chystaná obnova první části historického Masarykova náměstí v Jihlavě by měla začít nejpozději příští rok...
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