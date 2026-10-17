Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama

Brno dále bojuje s kolonami. MHD dostane vlastní pruh, změní se značení

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Špatnou dopravní situaci způsobenou v Brně uzavírkou Pisáreckých tunelů a tunelu Hlinky by mohla od pondělí vylepšit úprava dopravního značení. Policisté ji projednali s Ředitelstvím silnic a dálnic, dopravním podnikem i firmou, která zajišťuje dopravní značení.
Brno dále bojuje s kolonami. MHD dostane vlastní pruh, změní se značení

Brno dále bojuje s kolonami. MHD dostane vlastní pruh, změní se značení

Zdroj: Anna Pospíšilová
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 17.10.2026 07:30

Reklama
Další články z Brněnská Drbna
Kladno vedlo, pak přišel Leino. Kometa otočila zápas a vyhrála 2:1
Kladno vedlo, pak přišel Leino. Kometa otočila zápas a vyhrála 2:1
Nová Amerika má zelenou. Poblíž brněnského nádraží přibydou stovky bytů
Nová Amerika má zelenou. Poblíž brněnského nádraží přibydou stovky bytů

Developerská společnost Crestyl má platné stavební povolení pro projekt Nová Amerika na stavbu bytů poblíž...

Předvolební Svoboďák v kontrastu: Mezi vizemi, dětským smíchem a tvrdou realitou ulice
Předvolební Svoboďák v kontrastu: Mezi vizemi, dětským smíchem a tvrdou realitou ulice

Náměstí Svobody v Brně žilo vlastním životem. Předvolební kampaň se naplno rozjela a náměstí se proměnilo v...

ODS v brněnské koalici? Koluje petice, autoři mluví o zradě voličů
ODS v brněnské koalici? Koluje petice, autoři mluví o zradě voličů

Povolební vyjednávání jsou v plném proudu a v Brně se rýsuje široká koalice. Mají v ní zasednout všechny...

Grolich přepsal historii, jinde jasno není. Jihomoravané vybírají své senátory
Grolich přepsal historii, jinde jasno není. Jihomoravané vybírají své senátory

Jihomoravané v těchto chvílích rozhodují o obsazení zbývajících senátorských křesel. Na jižní Moravě se...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Brněnská Drbna

Články z Brněnské Drbny přinášejí aktuální zpravodajství z jihomoravské metropole a jejího okolí – od politiky přes dopravu, kulturu, školství až po bezpečnostní a společenská témata. Obsah se zaměřuje na události, které přímo ovlivňují každodenní život místních obyvatel, ať už jde o nové...

Všechny články tohoto autora →
Brněnská Drbna
Další články z kategorie Brno
Zobrazit více
ZprávyDomácíRegionálníBrno
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.