Brno chystá pro řidiče místo, jaké dosud nemělo. Během zastávky tu mohou dělat něco neobvyklého

Nové centrum vybudovala městská společnost Teplárny Brno v areálu Červený mlýn. Projekt představila 7. října za účasti zástupců města a odborné veřejnosti. Půjde o největší rychlodobíjecí centrum na území Brna, které má vedle vysokého výkonu nabídnout také služby dosud neobvyklé pro běžné veřejné dobíjecí stanice. Výstavba získala stavební povolení v listopadu loňského roku a stavební práce skončily letos v září. Před zahájením provozu ještě zbývá dokončit potřebné administrativní kroky včetně kolaudace. První zákazníci by měli do areálu přijet začátkem prosince.
Řidiči si během dobíjení mohou vyřídit práci
Největší novinkou nebude samotné dobíjení, ale způsob, jakým mohou motoristé využít čas strávený na místě. Pro registrované zákazníky vzniklo vnitřní zázemí s pracovním prostorem, bezdrátovým internetovým připojením, pohodlným posezením a možností občerstvení. Součástí budou rovněž sociální zařízení a odpočinková část. Řidiči tak nebudou muset čekat přímo u automobilu nebo hledat nejbližší kavárnu. Během zastávky si mohou otevřít notebook, vyřídit elektronickou poštu nebo se setkat s obchodními partnery. Zákaznické zázemí má být přístupné nepřetržitě, přičemž jeho využívání bude možné také prostřednictvím speciálního měsíčního tarifu.
Rychlé stanice zvládnou obsloužit desítky automobilů
První etapa projektu zahrnuje jedenáct dobíjecích stanic využívajících stejnosměrný proud. Devět zařízení nabídne výkon 150 kilowattů a zbývající dvě ultrarychlé stanice dosáhnou výkonu až 350 kilowattů. Každá stanice umožní připojení dvou vozidel, takže se zde může současně dobíjet až 22 elektromobilů. Takto vysoký výkon ovšem nedokáže využít každý automobil, protože rychlost dobíjení závisí také na konstrukci baterie, jejím aktuálním stavu a technických možnostech vozidla. U vhodně vybaveného elektromobilu může doplnění kapacity baterie z 20 na 80 procent trvat přibližně dvacet minut. Skutečná doba proto může být u jednotlivých modelů podstatně odlišná.
Nové centrum má motoristy přilákat také úvodní cenovou nabídkou. Registrovaní zákazníci budou moci během prvních dvou měsíců provozu využít zvýhodněnou sazbu 9,90 koruny za kilowatthodinu včetně DPH. Například doplnění 40 kilowatthodin energie by při této ceně stálo 396 korun. Jde však o dočasné zvýhodnění, nikoliv o potvrzenou dlouhodobou cenu dobíjení. Pro řidiče bude důležité také to, zda plánují využívat pouze dobíjecí stanice, nebo současně pracovní a odpočinkové zázemí. Podrobné podmínky speciálního měsíčního tarifu zatím nebyly v oznámení projektu vyčísleny.
Do budoucna přibudou další dobíjecí místa
Současná kapacita nebude konečná. V další etapě chtějí Teplárny Brno instalovat dalších čtrnáct stanic se střídavým proudem, z nichž každá nabídne dva dobíjecí body o výkonu 22 kilowattů. Celý areál by tak měl mít dohromady 25 stanic a kapacitu až 50 parkovacích míst. Zatímco současné rychlodobíjecí stanice jsou určeny zejména pro kratší zastávky, zařízení se střídavým proudem mohou být vhodná pro vozidla, která na místě zůstanou delší dobu. Termín dokončení druhé etapy zatím nebyl upřesněn. Rozšíření má zároveň umožnit obsloužit větší počet elektromobilů bez nutnosti budování další samostatné lokality.
Projekt na Červeném mlýně je součástí širšího rozvoje veřejného dobíjení v Brně. Teplárny Brno se této oblasti věnují od roku 2020 a v současnosti provozují 157 stanic s celkem 310 dobíjecími body. Další rozsáhlejší lokalita funguje například v Academy Parku na Šumavské ulici, kde je k dispozici dvacet stanic. Městské plány počítají do konce roku 2030 s nejméně 500 dobíjecími stanicemi na území Brna. Významná část nové infrastruktury má vznikat také v obytných čtvrtích a běžných městských ulicích. Na rozdíl od těchto menších zařízení má Červený mlýn sloužit především motoristům, kteří potřebují rychle doplnit energii a současně chtějí využít čas zastávky k práci nebo odpočinku.
Zdroje: teplarny.cz, emobilitabrno.cz, brno.cz, energy-hub.cz