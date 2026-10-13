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Brno chystá pro řidiče místo, jaké dosud nemělo. Během zastávky tu mohou dělat něco neobvyklého

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V Brně vzniklo nové dobíjecí centrum pro elektromobily, které nabídne mnohem více než pouhé doplnění energie. Řidiči si zde budou moci během čekání vyřídit pracovní záležitosti, uspořádat schůzku nebo si odpočinout u občerstvení. Areál na Červeném mlýně v Králově Poli se veřejnosti otevře 1. prosince 2026 a současně zvládne obsloužit až 22 automobilů.
Brno chystá pro řidiče místo, jaké dosud nemělo. Během zastávky tu mohou dělat něco neobvyklého

Brno chystá pro řidiče místo, jaké dosud nemělo. Během zastávky tu mohou dělat něco neobvyklého

Zdroj: generováno ChatGPT
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 13.10.2026 08:31

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Trendy svět

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