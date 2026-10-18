Brno chystá netradiční památník. Vrt na Žlutém kopci zavlaží i rostliny

Na brněnském Žlutém kopci poblíž Masarykova onkologického ústavu (MOÚ) vznikne památník za miliony. Připomínka moravské etnografky a sociální pracovnice Lucie Bakešové navíc pomůže zeleni, bude mít podobu hlubinného vrtu. Hotovo by mělo být do června 2028, cena by neměla přesáhnout tři miliony korun.
Lucie Bakešová
Byla moravská etnografka, sociální pracovnice a významná osobnost Brněnska. Věnovala se sběru lidových písní, tanců a zvyků, spolupracovala s Leošem Janáčkem. Věnovala se také charitě a péči o nemocné. Společně se svým synem, chirurgem Jaroslavem Bakešem, významně přispěla ke vzniku dnešního Masarykova onkologického ústavu, jednoho z nejvýznamnějších českých pracovišť zaměřených na léčbu a výzkum rakoviny.
Sběratelku folkloru, ochránkyni zvířat, podporovatelku ženských a charitativních spolků loni jihomoravská metropole zařadila na seznam významných osobností v projektu Sochy pro Brno. Radní nyní její památník schválili a pro realizaci vybrali návrh Oldřicha Moryse.
Půjde o 110 metrů hluboký vrt zakončený litinovým krytem v podobě pamětní medaile. Kromě podobizny Lucie Bakešové ho zdobí ornament vycházející z její vlastní kresby dokládající její etnografickou práci.
„Jedná se o schéma choreografie 10. části pohanského tance Královničky, který Bakešová rekonstruovala na základě vyprávění pamětnic. Tato choreografie byla zvolena nejen pro svou vizuální podobu, ale také pro svůj význam: tanečníci během ní volají ‚Prosíme, pomozte!‘,“ popsal tvůrce Morys.
Vrt bude umístěný v parku na Žlutém kopci v blízkosti Masarykova onkologického ústavu. Hned vedle vyrostou květinový záhon a strom, jež budou zavlažované vodou z vrtu. Konkrétní druhy byly vybrány z textů Lucie Bakešové o lidovém léčitelství. Morys tak zvolil hned 19 rostlin, kterým by se ve zdejších podmínkách mělo dařit, a to například mateřídoušku, šalvěj, diviznu nebo heřmánek.
Bakešová je duchovní matkou dnešního Masarykova onkologického ústavu. „Zatímco syna Lucie Bakešové Jaroslava, spoluzakladatele MOÚ, připomíná po něm pojmenovaný nejstarší pavilon, důstojná upomínka na Lucii Bakešovou nám v Brně chyběla. Vybrané dílo a jeho realizace v parku, který by po úpravě mohl nést její jméno, tento dluh splácí,“ uvedl ředitel Masarykova onkologického ústavu Marek Svoboda.