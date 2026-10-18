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Brno chystá netradiční památník. Vrt na Žlutém kopci zavlaží i rostliny

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Zasloužila se o vznik Masarykova onkologického ústavu, na její památku ale Brno dosud tak trochu zapomínalo. Na Žlutém kopci vznikne nový památník věnovaný etnografce Lucii Bakešové. Bude mít podobu 110 metrů hlubokého vrtu, který zajistí vodu pro okolní zeleň.
Brno chystá netradiční památník. Vrt na Žlutém kopci zavlaží i rostliny

Brno chystá netradiční památník. Vrt na Žlutém kopci zavlaží i rostliny

Zdroj: AnonymousUnknown author, Public domain, via Wikimedia Commons
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 18.10.2026 11:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Brněnská Drbna

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