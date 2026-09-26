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Brní vás ruce a budí křeče v lýtkách? Za špatným oběhem bývá cukrovka i kouření, pomáhá pohyb třikrát týdně

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Špatný krevní oběh se nedá vyškrtnout jako samostatná diagnóza, protože sám je jen důsledkem něčeho jiného. Mezi jeho projevy patří i pocit chladu v končetinách, snížená citlivost nebo bodavá bolest. A právě proto, že vypadají neškodně, se s nimi lidé k lékaři nehrnou.
Brní vás ruce a budí křeče v lýtkách? Za špatným oběhem bývá cukrovka i kouření, pomáhá pohyb třikrát týdně

Brní vás ruce a budí křeče v lýtkách? Za špatným oběhem bývá cukrovka i kouření, pomáhá pohyb třikrát týdně

Zdroj: Foto: Elements Of This World - licence CC BY 2.0
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Centrum Extra: Zdraví

Srozumitelné informace o zdraví, prevenci a každodenní péči o tělo. Témata zahrnují životosprávu, pohyb, spánek, běžné zdravotní potíže i nové poznatky z medicíny a výzkumu.

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