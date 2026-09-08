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Brněnští vědci zachraňují meruňky, broskve a kdouloně. Zmrazí je v kapalném dusíku

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Vědci z Mendelovy univerzity v Brně se pustili do pětiletého projektu, jehož cílem je najít spolehlivé způsoby, jak dlouhodobě uchovat genetický materiál meruněk, broskvoní…
merunky

merunky

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