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Brněnští archeologové se vrátili do ukrajinské jeskyně po 53 letech. Hledají stopy pravěkých lovců

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Po třiapadesáti letech se čeští a ukrajinští archeologové vrátili do jeskyně Moločnyj Kamiň v ukrajinských Karpatech. Společná výprava odborníků z Archeologického ústavu Akademie věd…
TZ-ARUB_Zakarpati_03

TZ-ARUB_Zakarpati_03

Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 10.11.2026 15:00

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