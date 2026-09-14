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Brněnský umělec Jiří Valoch slaví 80 let. V Moravské galerii mu četli jeho básně

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Ve čtvrtek se v Moravské galerii uskutečnilo setkání na počest jubilejních narozenin teoretika, umělce a kurátora Jiřího Valocha. Kromě čtení jeho básní bylo na programu i představení chystaného dokumentu Minimonument Valoch.
Brněnský umělec Jiří Valoch slaví 80 let. V Moravské galerii mu četli jeho básně

Brněnský umělec Jiří Valoch slaví 80 let. V Moravské galerii mu četli jeho básně

Zdroj: Viktorie Beránková
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Brněnská Drbna

Články z Brněnské Drbny přinášejí aktuální zpravodajství z jihomoravské metropole a jejího okolí – od politiky přes dopravu, kulturu, školství až po bezpečnostní a společenská témata. Obsah se zaměřuje na události, které přímo ovlivňují každodenní život místních obyvatel, ať už jde o nové...

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