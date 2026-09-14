Brněnský umělec Jiří Valoch slaví 80 let. V Moravské galerii mu četli jeho básněPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Brněnský umělec Jiří Valoch slaví 80 let. V Moravské galerii mu četli jeho básně
Dnes se brněnští strážníci opravdu nenudí. Z bystrckého soukromého chovu totiž utekl serval. Hlídky žádají...
Řečkovické Marmeládové slavnosti představily nejen různorodé pochutiny, ale i nevšední podívanou....
Vysoké teploty narušují přirozené dozrávání semen řepky. Semena vystavená horku častěji praskají. Vědcům z...
Zkontrolovat podivně se chovajícího muže se brněnští strážníci vydali tentokrát do Bystrce. Muž polehával...
Články z Brněnské Drbny přinášejí aktuální zpravodajství z jihomoravské metropole a jejího okolí – od politiky přes dopravu, kulturu, školství až po bezpečnostní a společenská témata. Obsah se zaměřuje na události, které přímo ovlivňují každodenní život místních obyvatel, ať už jde o nové...Všechny články tohoto autora →