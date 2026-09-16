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Brněnské transplantační centrum se stěhuje do nového. Budova vyšla na 3,5 miliardy

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Brněnské Centrum kardiovaskulární a transplantační chirurgie má novou budovu. Stavba včetně vybavení vyšla na zhruba 3,5 miliardy korun a pacientům nabídne větší kapacitu i modernější zázemí. Přibydou lůžka i operační sál, centrum tak bude moci provést více zákroků a zkrátit čekací dobu.
Brněnské transplantační centrum se stěhuje do nového. Budova vyšla na 3,5 miliardy

Brněnské transplantační centrum se stěhuje do nového. Budova vyšla na 3,5 miliardy

Zdroj: CKTCH
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Brněnská Drbna

Články z Brněnské Drbny přinášejí aktuální zpravodajství z jihomoravské metropole a jejího okolí – od politiky přes dopravu, kulturu, školství až po bezpečnostní a společenská témata. Obsah se zaměřuje na události, které přímo ovlivňují každodenní život místních obyvatel, ať už jde o nové...

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