Brněnská zoologická zahrada dosahuje výrazně nižší návštěvnosti než některé zoo v menších městech, přestože na její provoz přispívá město desítkami milionů korun ročně. V odpovědích na otázky redakce Náš REGION vedení zahrady připouští dlouhodobou stagnaci, zanedbanou údržbu i nízkou ekonomickou soběstačnost. Situaci chce změnit rozsáhlými investicemi. Ani splnění stanovených cílů do roku 2030 však výrazně nezmenší současný odstup od nejúspěšnějších českých zoologických zahrad. Jak již Náš REGION informoval, zatímco zlínskou zoologickou zahradu navštívilo v roce 2025 přibližně 812 tisíc lidí, brněnská evidovala 343 280 návštěvníků. Výrazné rozdíly jsou také ve financování. Zatímco Zlín přispěl na provoz své zoo přibližně 30 miliony korun, Brno 86 miliony. V přepočtu na jednoho návštěvníka tak brněnská zahrada potřebovala téměř sedmkrát vyšší provozní příspěvek města. Zanedbaná údržba a roky bez nových expozic Vedení brněnské zoo považuje loňskou návštěvnost za pozitivní výsledek. Podle jeho vyjádření byla nejvyšší od začátku moderní evidence v roce 1997. Zároveň však otevřeně pojmenovává příčiny zaostávání za konkurencí. „Tyto zahrady se dvacet let rozvíjejí kontinuálně a bez velkých turbulencí, kdežto Zoo Brno dlouho stagnovalo – od roku 2017 neotevřelo žádnou novou expozici, zanedbávalo údržbu a dodnes nemá odpovídající parkoviště,“ uvedlo vedení zoo v odpovědi redakci. Situaci se nyní snaží změnit. Zahrada otevřela novou expozici dželad, zdvojnásobila výběh ledních medvědů a modernizuje vstupní prostory. Část areálu však stále tvoří expozice starší dvaceti let. Vyjádření vedení zároveň otevírá otázku odpovědnosti samotného města jako zřizovatele. Proč nechalo zoologickou zahradu dlouhodobě stagnovat a jakým způsobem v minulosti kontrolovalo její rozvoj a hospodaření? Soběstačnost zůstává nízká Ekonomická soběstačnost brněnské zoo se pohybuje kolem 42 procent. Zahrada je tak výrazně závislá na financování z městského rozpočtu. Pro srovnání, zlínská zoo vykázala v roce 2024 soběstačnost přibližně 89 procent. „Příspěvek na návštěvníka je vysoký ze dvou důvodů: provoz areálu a zahrady s tak rozsáhlou kolekcí zvířat je nákladný a návštěvnost byla dlouho nízká. Řešení proto musí jít z obou stran – hospodařit efektivněji a zvyšovat vlastní příjmy,“ uvedlo vedení zoo. Pomoci mají vyšší návštěvnost, spolupráce s firemními partnery, evropské dotace i rozvoj dobrovolnictví. V roce 2025 podle zahrady odpracovalo 1 592 dobrovolníků přes 6 300 hodin, což odpovídá práci přibližně tří zaměstnanců na plný úvazek. Konkrétní plán úspor v provozních výdajích ani očekávaný vývoj výše provozního příspěvku města však zoo ve svých odpovědích nepředstavila. Ani splnění cílů výrazný rozdíl neodstraní Strategie rozvoje Zoo Brno stanovuje do roku 2030 dva důležité cíle: zvýšit roční návštěvnost minimálně na 400 tisíc lidí a ekonomickou soběstačnost o deset procent. Z odpovědi přitom není zřejmé, zda jde o relativní zvýšení, nebo o deset procentních bodů. Návštěvnický cíl představuje oproti roku 2025 nárůst přibližně o 16,5 procenta. I kdyby se jej podařilo splnit, brněnská zoo by v roce 2030 dosahovala necelé poloviny návštěvnosti, kterou vykázal Zlín již v roce 2025. Pokud by se navíc provozní příspěvek Brna nezměnil a zůstal na úrovni 86 milionů korun ročně, město by i při dosažení plánované návštěvnosti přispívalo na každého návštěvníka 215 korun. Ve Zlíně to v roce 2025 bylo přibližně 37 korun. Zoo chystá rozsáhlé investice, jejich celkovou cenu zatím nezná Modernizace tradičního vstupu do zahrady vyjde na 60,1 milionu korun, z nichž 85 procent pokryje evropská dotace. Dokončena má být v březnu 2027. Na příští rok zahrada připravuje také otevření vytápěného pavilonu subtropů a návrat kompletního chovného páru tygrů sumaterských. Dalšími významnými projekty mají být nový vstup s parkovištěm a tropický pavilon Jižní Amerika s CITES centrem, který vedení označuje za největší investici zoo do roku 2040. „Náklady velkých celků budou známy po zpracování studií; jejich financování schvaluje město formou investičních záměrů,“ uvedla zahrada. Celkový objem prostředků, které bude muset Brno v následujících letech na obnovu zoologické zahrady vynaložit, tak zatím není znám. Návštěvníci jsou podle vlastního průzkumu spokojení Vedení zoo nesouhlasí s kritikou horšího návštěvnického hodnocení oproti konkurenci. Odkazuje na vlastní průzkum ze srpna a září 2026, do kterého se zapojily téměř dva tisíce návštěvníků. Podle něj bylo s návštěvou spokojeno 93,7 procenta respondentů a 87,7 procenta považovalo cenu vstupného za odpovídající. Průzkum však zároveň potvrdil nedostatky v nabídce občerstvení, parkování, dopravě po kopcovitém areálu či počtu toalet. Ve veřejném hodnocení na Googlu navíc brněnská zoo v době vydání předchozího článku dosahovala 4,2 bodu z pěti, zatímco Praha i Zlín 4,8 bodu. Výsledky vlastního průzkumu a veřejných recenzí ovšem nelze vzhledem k rozdílné metodice přímo srovnávat. Ambicí současného vedení je dostat ZOO Brno mezi pět nejlepších českých zoologických zahrad. Přiznání dlouhodobých problémů a zahájení obnovy areálu jsou důležitými kroky. Pro brněnské daňové poplatníky však bude podstatné také to, kolik bude náprava letité stagnace stát a zda rozsáhlé investice povedou vedle vyšší návštěvnosti také k výraznému zlepšení ekonomických výsledků a snížení závislosti zoo na městském rozpočtu. Zdroj: autorský text / ČTK