Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama

Brněnská vila otevře svou rozlehlou zahradu. Za 140 korun nabídne dvouhodinovou prohlídku se zahradníkem

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Jedna z nejvýznamnějších prvorepublikových vil v Brně připravuje na konec října mimořádnou prohlídku. Návštěvníci se projdou více než tříhektarovou zahradou vily Stiassni přímo s jejím zahradníkem, který jim přiblíží historii areálu, každodenní péči o zeleň i připravované změny. Akce se uskuteční v neděli 25. října 2026 a základní vstupenka stojí 140 korun. Počet míst je omezený, proto je nutná rezervace.
Brněnská vila otevře svou rozlehlou zahradu. Za 140 korun nabídne dvouhodinovou prohlídku se zahradníkem

Brněnská vila otevře svou rozlehlou zahradu. Za 140 korun nabídne dvouhodinovou prohlídku se zahradníkem

Zdroj: vila Stiassni
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 18.10.2026 13:22

Reklama
Další články z Trendy svět
Totální debakl pro Babiše. ANO nezískalo ani jedno křeslo, premiér na tiskovce nešetřil kritikou
Totální debakl pro Babiše. ANO nezískalo ani jedno křeslo, premiér na tiskovce nešetřil kritikou
Richard Genzer si ve StarDance rýpl do Jakuba Prachaře. Jeho poznámka na adresu Sandevy překvapila
Richard Genzer si ve StarDance rýpl do Jakuba Prachaře. Jeho poznámka na adresu Sandevy překvapila

Sobotní přímý přenos taneční soutěže StarDance přinesl nečekaný okamžik při hodnocení herečky Sary Prachař...

Tragédie v pětihvězdičkovém hotelu v Egyptě. Jedenáctiletý chlapec zemřel, další dítě skončilo v nemocnici
Tragédie v pětihvězdičkovém hotelu v Egyptě. Jedenáctiletý chlapec zemřel, další dítě skončilo v nemocnici

Rodinná dovolená v oblíbeném egyptském letovisku Šarm aš-Šajch skončila tragédií. Jedenáctiletý chlapec z...

Chaos na italských letištích zasáhl i Čechy. Z Prahy se rušily lety do oblíbených destinací
Chaos na italských letištích zasáhl i Čechy. Z Prahy se rušily lety do oblíbených destinací

Rozsáhlá technická porucha ochromila v pátek 16. října leteckou dopravu v Itálii. Kvůli problémům v síti...

Meteorologové sledují mimořádný jev. Blíží se změna, která může překonat historické rekordy
Meteorologové sledují mimořádný jev. Blíží se změna, která může překonat historické rekordy

Meteorologové upozorňují na neobvyklý vývoj v Tichém oceánu, který může v příštích měsících výrazně...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Trendy svět

TrendySvet.cz je dynamický portál pro všechny milovníky cestování a objevování – doma i po celém světě. Přináší čtivé a inspirativní články o aktuálních trendech v cestování, skrytých klenotech i osvědčených destinacích. Nabízí praktické tipy na cesty, od objevování lokálních perel až po...

Všechny články tohoto autora →
Trendy svět
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.