Brněnská vila otevře svou rozlehlou zahradu. Za 140 korun nabídne dvouhodinovou prohlídku se zahradníkem

Brněnská vila Stiassni v městské části Pisárky nabídne v neděli 25. října zvláštní komentovanou prohlídku svého zahradního areálu. Program začne v 16 hodin a skončí přibližně v 18 hodin. Na rozdíl od běžných prohlídek historických interiérů se tentokrát pozornost zaměří na rozsáhlou zahradu, která vilu obklopuje. Návštěvníky jí provede přímo zahradník, jenž se o areál stará a zná jeho současnou podobu i nároky na údržbu. Během dvouhodinové vycházky představí historii zahrady a přiblíží také plány na její další rozvoj. Prohlídka tak nabídne pohled na památku z jiné perspektivy, než jakou poskytuje návštěva samotného domu.
Zahrada má přes tři hektary a vlastní tenisový kurt
Pozemky kolem vily zabírají více než tři hektary a tvoří významnou součást celého architektonického souboru. Zahrada nebyla navržena pouze jako dekorativní prostor kolem obytné budovy, ale také jako místo odpočinku a sportovního vyžití rodiny. Dodnes se zde nachází tenisový kurt a venkovní bazén, které připomínají životní styl zámožných brněnských podnikatelů v meziválečném období. Zajímavostí je také samotné autorství zahradní úpravy, na níž se podílel architekt Otto Eisler, zatímco návrh vily vytvořil Ernst Wiesner. Zahrada přitom nevznikla v jediné etapě, její podoba se postupně vyvíjela i v následujícím desetiletí po výstavbě domu. Současná péče proto musí zohledňovat nejen potřeby rostlin, ale také historickou hodnotu původního uspořádání areálu.
Vila Stiassni vznikla v letech 1927 až 1929 pro židovského textilního továrníka Alfreda Stiassni, jeho manželku Hermine a jejich dceru Susanne. Rodina si zde však užívala soukromého bydlení pouhých devět let, protože v roce 1938 uprchla před rostoucí nacistickou hrozbou do zahraničí. Po druhé světové válce získala budova zcela jiné využití a postupně se stala reprezentačním ubytovacím zařízením pro významné státní návštěvy. Pobýval zde například československý prezident Edvard Beneš a v dalších desetiletích řada zahraničních hostů. Právě z tohoto období pochází označení vládní vila, pod kterým je stavba známá dodnes. Zatímco exteriér odpovídá střídmé meziválečné architektuře, interiéry si zachovaly velkorysé vybavení s dřevěným obložením, mramorovými krby a historizujícím nábytkem.
Rozsáhlá obnova vrátila památku veřejnosti
Po roce 1989 sloužila vila mimo jiné ke společenským akcím, postupně však potřebovala rozsáhlou rekonstrukci. Zásadní změna nastala v roce 2009, kdy objekt převzal do své správy Národní památkový ústav. Následovala obnova budovy i přilehlého areálu, jejímž cílem bylo vrátit památce její historické a architektonické hodnoty. Veřejnosti se vila znovu otevřela v prosinci 2014 a od té doby nabízí pravidelné prohlídky i tematické kulturní akce. V areálu dnes působí také Metodické centrum moderní architektury, které se věnuje péči o památky architektury 20. století. Vila je navíc od roku 2018 součástí mezinárodní sítě významných domů 20. století, což dokládá její architektonický význam přesahující hranice České republiky.
Podzimní komentovaná prohlídka se uskuteční v neděli 25. října 2026 od 16 do 18 hodin. Základní vstupné činí 140 korun, zvýhodněná vstupenka stojí 110 korun. Rezervace je povinná pro jednotlivce i organizované skupiny a počet účastníků je omezený. V internetovém předprodeji je potřeba vyhledat příslušný termín pod názvem Zahrada s průvodcem. Vstupenky lze pořídit prostřednictvím oficiálních stránek vily Stiassni, kde jsou zveřejněny také aktuální návštěvnické informace. Památka se nachází na adrese Hroznová 14 v brněnských Pisárkách.
Použité zdroje: vila-stiassni.cz, npu.cz, irop.gov.cz, npu.cz.