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Brněnská škola zkouší švédské stoly místo klasického výdeje obědů. Cílem je méně zbytků

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Jídelna základní školy Chalabalova v brněnských Kohoutovicích prošla ve středu zátěžovým testem. Asi padesát zaměstnanců si vyzkoušelo nový způsob výdeje obědů formou švédských stolů,…
polévka, jídlo, hubnutí, servírování

polévka, jídlo, hubnutí, servírování

Zdroj: Náš REGION | Všude doma
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Náš REGION

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