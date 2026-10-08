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Brňané na Fina nezapomněli. Legendární pes má v Lužánkách novou sochu

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K neodmyslitelným symbolům brněnských Lužánek roky patřil pes jménem Fin. Jelikož loni uhynul, park nyní zdobí socha velkého, ale klidného a hravého vlčáka. Chlupáč se pohyboval hlavně kolem hudební kavárny Ponava, oblíbily si jej nejen děti.
Brňané na Fina nezapomněli. Legendární pes má v Lužánkách novou sochu

Brňané na Fina nezapomněli. Legendární pes má v Lužánkách novou sochu

Zdroj: Martina Koubková, Jakub Jíra, Jan Mikolášek
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 08.10.2026 15:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Brněnská Drbna

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