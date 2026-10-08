Brňané na Fina nezapomněli. Legendární pes má v Lužánkách novou sochu

Brňané na Fina nezapomněli. Legendární pes má v Lužánkách novou sochuPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Brňané na Fina nezapomněli. Legendární pes má v Lužánkách novou sochuZdroj: Martina Koubková, Jakub Jíra, Jan Mikolášek
Článek byl publikován 08.10.2026 15:00
Pohotová reakce znojemských policistů zachránila život čtyřicátníkovi, jehož srdce přestalo bít. Pomoc...
Do výstavy tentokrát návštěvníci jen nenahlédnou, ale mohou do ní rovnou vstoupit. Dům umění města Brna...
Noční můru každého arachnofobika objevili vědci na jihu Moravy. V tamějších mokřadech totiž žijí hned dva...
Počet aplikací drog v mobilní aplikační místnosti v Brně v posledních letech výrazně vzrostl. Zatímco v...
Články z Brněnské Drbny přinášejí aktuální zpravodajství z jihomoravské metropole a jejího okolí – od politiky přes dopravu, kulturu, školství až po bezpečnostní a společenská témata. Obsah se zaměřuje na události, které přímo ovlivňují každodenní život místních obyvatel, ať už jde o nové...Všechny články tohoto autora →