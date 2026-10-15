Brittany Murphy zemřela v 32 letech. Toxikologie odhalila deset těžkých kovů v jejích vlasech, zdroj nikdo nevyšetřil

Brittany Murphy zkolabovala v koupelně svého domu v losangeleské čtvrti Hollywood Hills 20. prosince 2009. Bylo jí dvaatřicet let. O necelých pět měsíců později, 23. května 2010, zemřel ve stejném domě její manžel Simon Monjack. Obě úmrtí vyšetřoval losangeleský koroner a obě uzavřel bez podezření na cizí zavinění. A přesto případ dodnes přitahuje pozornost, protože shoda okolností vypadá příliš nápadně na to, aby šlo jen o smůlu. Jenže mezi tím, co skutečně stojí v pitevních protokolech, a tím, co se o případu traduje na internetu, leží propast.
Co řekly pitvy, a v čem se liší
U Brittany Murphy stanovil koroner jako hlavní příčinu smrti komunitní pneumonii. Přispívajícími faktory byly těžká anémie z nedostatku železa a intoxikace kombinací léků, šlo o volně prodejné i předepsané přípravky, nikoli o nelegální drogy. Smrt byla klasifikována jako nehoda. Pitevní zpráva zároveň zmínila, že Murphy trpěla silným menstruačním krvácením, které anémii prohlubovalo, a že měla naplánovanou návštěvu lékaře. Nedožila se jí.
U Monjacka zněl závěr podobně, ale ne totožně: akutní pneumonie a těžká anémie. Léky v jeho těle byly sice detekovány, ale podle veřejně citovaného sdělení koronera nedosahovaly letální hladiny a nefigurovaly jako příčina smrti. Chybí tedy klíčový přispívající faktor, který odlišuje Brittanyin nález, intoxikace léky. Shoda? Ano, v pneumonii a anémii. Totožnost? Ne podle doložených dokumentů.
Odkud se vzaly „stejné kovy v těle“
Tři roky po obou úmrtích, v listopadu 2013, zveřejnil otec Brittany Murphy výsledky soukromého vlasového testu své dcery. Zpráva tvrdila, že ve vlasech byly nalezeny zvýšené hladiny nejméně deseti těžkých kovů, veřejně se citovaly baryum, arsen, lithium a cín, a že hodnoty překračovaly „referenční meze WHO“.
Mediální vlna byla okamžitá. Problém nastal vzápětí.
ABC News zjistilo, že WHO odmítla, že by pro vlasy vůbec stanovovala citované referenční limity. Toxikologové upozornili, že komerční vlasové testy nedokážou spolehlivě odlišit vnitřní expozici od vnější kontaminace, zbytky barvy na vlasy, spreje ani prach z prostředí. A CDC ve svých odborných materiálech vlasové testování nepovažuje za spolehlivý individuální diagnostický nástroj.
Zásadní detail: losangeleský koroner podle pozdějšího vyjádření těžké kovy při původní toxikologii vůbec netestoval, protože nenašel klinické známky otravy. A srovnatelný veřejně doložený vlasový test pro Simona Monjacka se v otevřených zdrojích dohledat nepodařilo. Tvrzení o „stejných kovech v obou tělech“ tak stojí na směsi zpochybněného soukromého testu jednoho z nich a mediální extrapolace.
Plíseň, jed, nebo zanedbané zdraví?
Teorie o toxické plísni v domě se objevila brzy po Monjackově smrti, dvě podobná úmrtí na stejné adrese k tomu přímo vybízela. Koroner ale výslovně uvedl, že plíseň nebyla faktorem ani v jednom případě, a preventivně informoval zdravotní úřady jen kvůli nápadné shodě okolností. Rodina navíc předložila negativní test na plísně z října 2009, tedy dva měsíce před Brittanyinou smrtí.
V roce 2021 přišel dokument HBO
What Happened, Brittany Murphy?, který konspirační teorie spíš oslabil než posílil. Režisérka Cynthia Hillová v rozhovoru pro Vanity Fair popsala, že těžiště příběhu přesunula jinam: k Monjackově manipulativnímu chování a izolaci Murphy od přátel a rodiny. Monjack podle svědků kontroloval, s kým se Brittany stýká, zasahoval do její kariéry i do rozhodnutí o jejím zdraví. Dokument neříká „vražda“. Říká „zanedbání“, a klade otázku, kdo za ně nese odpovědnost. Co z případu zbývá po patnácti letech
Největší záhada tohoto příběhu nevznikla v pitevně, ale v mezeře mezi oficiálními nálezy a jejich pozdější mediální interpretací. Koroner řekl pneumonie a anémie. Soukromý test řekl těžké kovy. Veřejnost si obojí spojila do jednoho narativu, který zní dramatičtěji než kterýkoli z obou zdrojů sám o sobě.
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Podle nás je nejsilnější čtení tohoto případu právě to nejméně senzační: mladá žena s neléčenou anémií a respirační infekcí, která měla jít k lékaři a nešla. Muž se stejně zanedbaným zdravotním stavem, který žil v témže domě a zemřel na podobnou diagnózu o 154 dní později. Shoda okolností, která vypadá podezřele, ale jejíž „podezřelost“ vytvořily hlavně zpochybněné testy a nekriticky přejímané interpretace.
Zdroj:
VědaŽivě.cz
Autor:
Veronika Holečková