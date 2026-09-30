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Britská univerzita je starší než celá mayská civilizace. Příznivé časy střídaly ty horší, přestála všechnoPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Oxfordská univerzita. Mnoho lidí tento pojem zná, avšak spousta lidí neví, jak bohatou a dlouhověkou historii tato univerzita vlastně má.
Britská univerzita je starší než celá mayská civilizace. Příznivé časy střídaly ty horší, přestála všechno
Zdroj: Public domain (neznámý autor), Wikimedia commons
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