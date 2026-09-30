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Britská univerzita je starší než celá mayská civilizace. Příznivé časy střídaly ty horší, přestála všechno

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Oxfordská univerzita. Mnoho lidí tento pojem zná, avšak spousta lidí neví, jak bohatou a dlouhověkou historii tato univerzita vlastně má.
Britská univerzita je starší než celá mayská civilizace. Příznivé časy střídaly ty horší, přestála všechno

Britská univerzita je starší než celá mayská civilizace. Příznivé časy střídaly ty horší, přestála všechno

Zdroj: Public domain (neznámý autor), Wikimedia commons
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Tento článek byl publikován ze zdrojů NESPECHEJ.cz

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