Bridgestone propadl v testu ADAC stejně jako neznámé levné značky. Vítězná celoroční pneumatika stojí jen o 80 Kč víc

ADAC zveřejnil výsledky 23. června. Testoval šestnáct modelů v rozměru 185/65 R15, typickém pro Škodu Fabii nebo VW Polo, a pět z nich dostalo hodnocení „nedostatečná“. Čtyři propadlíci nesou jména Norauto, Mastersteel, Roadhog a Tomason. Pátým je Bridgestone Weather Control A005-Evo s celkovou známkou 5,3. Vítězný Continental AllSeasonContact 2 skončil se známkou 2,3, protože v tomto testu znamená nižší číslo lepší výsledek.
O 1,2 metru delší brzdění na sněhu poslalo Bridgestone mezi propadáky
Na mokré silnici patří A005-Evo k nejlepším pneumatikám celého testu a za tuto disciplínu dostal známku 1,9. Z rychlosti, kterou ADAC pro test zvolil, zastavil na mokrém asfaltu na 32,6 metru, zatímco vítězný Continental potřeboval 32,8 metru. Bridgestone tedy na mokru brzdí dokonce o kousek lépe než celkový vítěz. Odolnost proti aquaplaningu v podélném směru ADAC hodnotí jako velmi dobrou.
Na sněhu se pořadí obrací. Brzdná dráha se u Bridgestonu protáhne na 12,9 metru, u Continentalu měří 11,7 metru. Trakce, tedy schopnost pneumatiky přenést sílu na zasněženou vozovku, dosáhla u A005-Evo 223,2 dN proti 254,9 dN u vítěze, což je zhruba o osminu méně. Na ledu potřebuje Bridgestone k zastavení 22,5 metru a Continental 21,1 metru.
Celoroční pneumatika má zvládnout i zimu a v ní A005-Evo zaostává ve všech třech měřeních. Horší než samotná čísla je ale popis jízdy. Podle ADAC je auto na těchto pneumatikách na sněhu „opravdovou výzvou pro nezkušeného řidiče“, protože brzy začíná nedotáčet i přetáčet a nedrží čistě stopu. Zimní známka 5,3 stáhla dolů celé hodnocení bezpečnosti, a tím i konečný verdikt.
Kterou novější celoroční pneumatiku Bridgestone pro Fabii zatím neprodává
V rozměru 185/65 R15 Bridgestone stále nabízí starší platformu A005-Evo. Její nástupce Turanza All Season 6 se vyrábí jen ve větších rozměrech. V testu ADAC z roku 2025 pro rozměr 225/45 R17 dostal známku 2,5.
Slabina na sněhu se u řady A005 objevila už dřív. V roce 2020 hodnotil ADAC původní Weather Control A005 v rozměru pro SUV známkou 5,4 a důvodem byl opět sníh. Verze Evo měla řadu vylepšit, v malém rozměru ale zimní nedostatky neodstranila. Dva propady ze stejné příčiny u dvou verzí téhož modelu se těžko dají vysvětlit náhodou.
Samotné stáří konstrukce propad nevysvětluje. Michelin CrossClimate 2 je také starší generace, jezdí ve stejném rozměru 185/65 R15 a v testu obsadil třetí místo se známkou 2,6.
Kolik ušetříte u Vredesteinu a o co na mokru přijdete
Bridgestone A005-Evo stojí v přepočtu zhruba 2 070 Kč, vítězný Continental zhruba 2 150 Kč. Rozdíl 80 Kč je tak malý, že při výběru mezi těmito dvěma modely cena nehraje roli.
Levnější cestu nabízí Vredestein Quatrac za zhruba 1 790 Kč, tedy o 280 Kč méně než Bridgestone. Celkově dostal známku 2,9, takže od testovaného Bridgestonu dělí Vredestein výrazný kus škály. Největší rozdíl je v zimě: Vredestein má za ni 3,1, Bridgestone 5,3. Na mokru vede Bridgestone se známkou 1,9 proti 2,4, ve srovnání s propadem na sněhu jde ale o menší rozdíl.
Kdo sáhne po Bridgestonu kvůli jménu, zaplatí skoro tolik jako za vítěze testu a odveze si pneumatiku, kterou ADAC nedoporučuje.
Sněhovou vločku na bočnici měly všechny propadlé modely
V Česku je Bridgestone A005-Evo v testovaném rozměru běžně k mání a na Heurece ho nabízejí desítky obchodů. Roadhog se prodává na specializovaných e-shopech s pneumatikami, Tomason lze najít na Zboží.cz. Norauto je privátní značka řetězce A.T.U. a v českých obchodech se prakticky neprodává.
Všech pět propadlých modelů nese na bočnici symbol 3PMSF se sněhovou vločkou a všechny prošly homologací. ADAC přitom žádný z nich nedoporučuje a opakovaně upozorňuje, že vločka ani energetický štítek EU dobrý výkon na sněhu nezaručují. Při výběru je proto potřeba hledat výsledky konkrétního modelu v konkrétním rozměru. Majitelé A005-Evo v rozměru 185/65 R15 mají na výměnu čas do první sněhové předpovědi, vzhledem k ceně vítězného Continentalu je ale rozumná.
Výsledky z testu platí jen pro rozměry, které se od testovaného liší nanejvýš o 10 mm na šířku a o 5 procentních bodů na profilu a mají stejný průměr ráfku. Do této tolerance spadá například 195/60 R15. Řidiči s rozměry 205/55 R16 nebo 225/45 R17 musí sáhnout po jiném ročníku testu. Celoroční pneumatiky se v testech ADAC postupně zlepšují: v roce 2024 dostal hodnocení „dobrá“ poprvé jediný model, v roce 2025 už čtyři. Pro pravidelné jízdy po dálnici, cesty do hor nebo jízdu s plně naloženým autem ADAC dál doporučuje samostatné letní a zimní pneumatiky.