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Bridgertonovi dostanou další pokračování. Nový seriál odhalí milostný příběh, který všechno odstartoval

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Svět Bridgertonových se znovu rozroste a tentokrát se vrátí až na samotný začátek slavného rodinného příběhu. Netflix oficiálně potvrdil nový romantický seriál, který odhalí mládí lady Violet a její osudovou lásku k vikomtu Edmundu Bridgertonovi.
Bridgertonovi dostanou další pokračování. Nový seriál odhalí milostný příběh, který všechno odstartoval

Bridgertonovi dostanou další pokračování. Nový seriál odhalí milostný příběh, který všechno odstartoval

Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 13.10.2026 08:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Netflixer

Netflixer.cz je jako tvůj kamarád, který vždycky ví, co si večer pustit – a ještě ti k tomu řekne, proč by tě to mělo bavit (nebo proč radši utéct jinam). Web se zaměřuje na filmy, seriály a dokumenty z produkce Netflixu, ale nezůstává jen u anotací – přidává kontext, hodnocení, zákulisní...

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