Bridgertonovi dostanou další pokračování. Nový seriál odhalí milostný příběh, který všechno odstartoval

Ještě než se Anthony, Benedict, Daphne a jejich sourozenci začali prohánět londýnskými plesovými sály a hledat životní lásku, prožila jednu velkou romanci také jejich matka. Lady Violet Bridgerton patří od první řady k nejoblíbenějším postavám seriálu, její vlastní milostný příběh však zatím zůstával převážně v pozadí. To se brzy změní. Netflix totiž chystá další spin-off úspěšných
Bridgertonových, který nás zavede do doby, kdy byla Violet ještě mladou dívkou a její budoucnost se teprve začínala utvářet. Nový seriál Bridgertonových odhalí velkou lásku Violet a Edmunda
Jak Netflix oficiálně oznámil 8. října na svém webu
Tudum, připravovaný seriál se zaměří na mládí Violet Ledger, pozdější lady Bridgerton, a její romantický vztah s vikomtem Edmundem Bridgertonem. Právě jejich manželství položilo základy rodiny, jejíž osudy už několik let sledují miliony diváků po celém světě.
V původním seriálu ztvárňuje Violet herečka Ruth Gemmell. Diváci ji znají jako starostlivou matku osmi dětí, která se snaží svým potomkům zajistit šťastnou budoucnost. Na rozdíl od mnoha jiných příslušníků vyšší společnosti totiž nevěří, že by manželství mělo být především otázkou společenského postavení a majetku. Sama totiž poznala skutečnou lásku.
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Její manžel Edmund, kterého v hlavní sérii ztvárnil Rupert Evans, zemřel ještě před narozením jejich nejmladší dcery Hyacinth. Ztráta milovaného muže Violet hluboce poznamenala, přesto na společně prožité roky nikdy nezapomněla.
Podle
oficiálního profilu Violet na Tudum právě šťastné manželství s Edmundem výrazně ovlivnilo její přesvědčení, že také její děti by si měly vybírat partnery z lásky, nikoliv pouze z povinnosti.
Novinka tak nabídne příležitost poznat Violet ještě předtím, než se stala respektovanou hlavou rodiny, a především odhalit, jak se zrodil vztah, který zásadně ovlivnil všechny následující generace Bridgertonových.
Foto: Liam Daniel/Netflix Tvůrkyně Bridgertonových o seriálu s Violet mluvily už dříve
Možnost samostatného seriálu o mladé Violet se přitom skloňovala už nějakou dobu. Jak jsme
na Netflixeru informovali letos v srpnu, showrunnerka Jess Brownell i producentka Shonda Rhimes se myšlence dalšího spin-offu rozhodně nebránily. Brownell dokonce otevřeně přiznala, že právě příběh mladé Violet by si velmi ráda pustila. Rhimes zase naznačila, že pokud by měla vzniknout další samostatná série, Violet by pro ni byla ideální hlavní hrdinkou.
Nyní už nejde jen o přání tvůrkyň. Netflix projekt oficiálně potvrdil a prozradil také jména lidí, kteří za ním budou stát. Scénář připraví Shonda Rhimes společně s Nicholasem Nardinim. Oba zároveň převezmou funkce showrunnerů a výkonných producentů. Na projektu se budou jako výkonní producenti podílet také Tom Verica a Betsy Beers.
Nový seriál vzniká ve spolupráci Netflixu a produkční společnosti Shondaland. Podobně jako předchozí spin-off
Královna Šarlota: Příběh Bridgertonových půjde o limitovanou sérii, která se zaměří na jednu konkrétní milostnou historii.
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Netflix se tak vrací k osvědčenému konceptu, který už jednou slavil úspěch. Královna Šarlota: Příběh Bridgertonových z roku 2023 divákům představila mladou panovnici, její komplikované manželství s králem Jiřím i minulost lady Danbury.
Právě v tomto seriálu se navíc poprvé objevila mladší verze Violet, kterou ztvárnila Connie Jenkins-Greig. Diváci tak mohli alespoň částečně poznat její život před svatbou, rodinné zázemí i vztah s rodiči. Nový spin-off se ovšem posune k milostnému příběhu, který zatím zůstal neodvyprávěný.
Zajímavostí je, že mladá Violet a Edmund podle
rodokmenu zveřejněného Netflixem našli lásku už v dětství. Připravovaný seriál tak má prostor ukázat, jak se jejich vzájemná náklonnost proměnila ve vztah a později v manželství.
Zatím není potvrzeno, zda si mladou Violet znovu zahraje Connie Jenkins-Greig. Netflix dosud neoznámil ani představitele Edmunda. Obsazení obou hlavních rolí tak zůstává jednou z největších nezodpovězených otázek.
MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT: Netflix vrací Pýchu a předsudek bez moderních úprav. Kostýmy šili i z 200 let starých látek a premiéra už má datum Kdy bude mít nový spin-off Bridgertonových premiéru na Netflixu?
Přestože je vznik seriálu oficiálně potvrzený, datum premiéry zatím Netflix neprozradil. Neznáme ani počet epizod nebo termín zahájení natáčení. Fanoušci romantických
dobových seriálů se však mezitím mohou těšit na pokračování hlavní série Bridgertonových.
Její pátá řada se už natáčí v Londýně a tentokrát se zaměří na Francescu Bridgerton (Hannah Dodd) a Michaelu Stirling (Masali Baduza). Dvojici čeká milostný příběh o druhé šanci na lásku. Netflix podle aktuálních informací
na Tudum počítá s premiérou v roce 2027. O tom, že Francesca dostane přednost před některými dalšími sourozenci, jsme ostatně psali už v článku o výběru hlavní hrdinky páté řady Bridgertonových.
Potvrzená je rovněž šestá řada, která bude pokračovat v rozvíjení příběhů slavné rodiny. Vedle ní se nyní dočká vlastní kapitoly také
Violet Bridgerton. Zatímco její děti hledají lásku v přepychových salonech londýnské smetánky, diváci se konečně dozvědí, jak kdysi našla tu svou. A přestože osud jejího manželství už dobře znají, právě návrat k jeho začátkům by mohl nabídnout jeden z nejemotivnějších příběhů celého bridgertonovského světa. Foto: Liam Daniel/Netflix
Zdroj: Netflix Tudum