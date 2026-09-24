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Brichta v KSW podruhé za sebou prohrál. Kincl naznačil, že potřebuje změnu

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Leo Brichta v Liberci nestačil na Kacpera Formelu, který jeho nejlepší pasáže v postoji opakovaně zastavil takedowny. Patrik Kincl po druhé porážce v řadě naznačil, že český bojovník potřebuje něco změnit.
Brichta v KSW podruhé za sebou prohrál. Kincl naznačil, že potřebuje změnu

Brichta v KSW podruhé za sebou prohrál. Kincl naznačil, že potřebuje změnu

Zdroj: Oktagon
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Tento článek byl publikován ze zdrojů MMAMAG.cz

Kde končí slova, nastupuje oktagon. MMA Mag.cz sleduje svět smíšených bojových umění bez servítků – přináší novinky, rozbory zápasů, přestupy, statistiky i zákulisní dění ze světa, kde rozhodují vteřiny, taktika a tvrdý trénink. Čtenáři se dostanou k informacím o domácí i světové scéně – od UFC...

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