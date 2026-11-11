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Bretaňské fazole: Poctivá domácí klasika z pár surovin, která zasytí celou rodinu a nestojí skoro nic

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Bretaňské fazole jsou přesně ten typ jídla, který přichází ke slovu ve chvíli, kdy je potřeba uvařit něco teplého, sytého a bez zbytečného zdržování. U mě doma fungují hlavně ve všední dny, protože s fazolemi z konzervy jsou hotové do 20 minut a díky cibulce, česneku, rajčatovému základu a troše ajvaru mají plnou, výraznou chuť.
Obrázek na recept na bretaňské fazole

Obrázek na recept na bretaňské fazole

Zdroj: Foto: Cooky.cz, recept na bretaňské fazole
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 11.11.2026 09:41

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Cooky.cz

Web přináší širokou škálu receptů pro všechny příležitosti – od rychlých večeří a domácího pečiva až po sladké dezerty a slavnostní menu. Čtenáři zde najdou nápady, které potěší začátečníky i zkušené kuchaře, a spoustu praktických tipů, jak z běžných surovin vykouzlit skvělá jídla. Kromě...

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