Bretaňské fazole: Poctivá domácí klasika z pár surovin, která zasytí celou rodinu a nestojí skoro nic

Bretaňské fazole patří k jídlům, po kterých sáhnu, když má být na stole něco horkého, vydatného a bez dlouhého postávání u plotny. Ve všední den se mi osvědčily hlavně ve verzi z konzervovaných fazolí, protože se dají zvládnout do 20 minut. Cibule, česnek, rajčatový základ a lžíce ajvaru jim dají výraznou chuť, žádná vodová rychlovka. Když je po ruce paprika a trochu petrželky, přidám je taky. Večeře je potom dost sytá na to, aby se po ní už nikdo nechodil ptát, jestli ještě něco nezbylo.
Na
bretaňských fazolích je příjemné, že si nehrají na nic složitého. je často zahušťují jíškou, to se pořád dá udělat, ale já většinou zůstávám u Starší recepty rajčatového protlaku, passaty a krátkého provaření. Funguje to dobře a je s tím méně práce. Základ z orestované cibule s trochou cukru dostane kulatější chuť, rajčata nejsou tak ostrá a bylinky to celé trochu usadí. Malá poznámka z kuchyně: načatá sklenička v lednici se tady hodí skvěle. Jedna lžíce stačí a v omáčce je hned znát. ajvaru Bretaňské fazole: původ trochu nejasný, verzí hodně
Bretaňské fazole jsou vlastně menší
kulinářská hádanka. Název odkazuje na francouzskou Bretaň, jenže v běžné kuchyni jsou hodně spojené hlavně s Polskem. To jim ale nijak neubírá. Nejde o recept, který by se musel držet na gram přesně. Spíš o domácí jídlo postavené na fazolích, cibuli, česneku a rajčatovém základu. Recept na rychlé bretaňské fazole
Doba přípravy: 20 minut Počet porcí: 3-4 porce Ingredience pro přípravu 2 konzervy bílých fazolí ve vlastní šťávě 1 větší cibule 2 stroužky česneku 1 ks červené papriky 2 lžíce oleje nebo sádla 200 ml rajčatové passaty 1 vrchovatá lžíce rajčatového protlaku 1 lžíce ajvaru 1 lžička sušeného oregana 1/2 lžičky sušeného rozmarýnu 1 lžička majoránky 1/2 lžičky drceného kmínu 1 lžička cukru 1 hrst sekané petrželky sůl a čerstvě mletý pepř podle chuti Postup přípravy sytých domácích bretaňských fazolí
1. Cibuli oloupejte a nakrájejte na
malé kostky. Z papriky vyřízněte jádřinec a nakrájejte ji na menší kousky. Česnek nasekejte najemno, případně ho prolisujte.
2. V širším hrnci rozehřejte
olej nebo sádlo. Vsypte cibuli a na středním plameni ji restujte zhruba 5 minut, až zesklovatí a na okrajích začne lehce zlátnout.
3. K cibuli přidejte
cukr a krátce promíchejte. Cibule díky tomu trochu zkaramelizuje a rajčatový základ pak nepůsobí tak kysele ani ostře.
4. Přidejte nakrájenou
papriku a restujte ještě 2-3 minuty. Potom vmíchejte česnek, oregano, rozmarýn, majoránku a drcený kmín. Nechte je v horkém základu jen krátce, asi půl minuty, aby se rozvoněly a nespálily.
5. Do hrnce přidejte
rajčatový protlak, passatu a ajvar. Promíchejte ode dna a nechte základ asi 3 minuty probublat.
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6. Fazole slijte, propláchněte a přesuňte do omáčky. Pokud chcete řidší konzistenci, přilijte asi
100 ml vody. Osolte, opepřete a přiveďte k mírnému varu.
7. Vařte už jen krátce, přibližně
5-7 minut. Fazole se prohřejí, omáčka lehce zhoustne a chutě se spojí. Na konci vmíchejte sekanou petrželku, případně i trochu čerstvé bazalky, pokud ji máte.
8. Ochutnejte a podle potřeby ještě dosolte nebo přidejte špetku pepře. Kdo má rád výraznější rajčatovou chuť, může vmíchat ještě jednu malou lžičku protlaku.
9. Podávejte hned, ideálně s
čerstvým chlebem, topinkou nebo krajícem kváskového pečiva. V lednici fazole bez problémů vydrží do druhého dne a po pomalém ohřátí bývají chuťově ještě lepší. Foto: Cooky.cz, Bretanské fazole Rady Pro sytější variantu orestujte hned na začátku spolu s cibulí pár kostiček slaniny. V tradičnějších receptech se tahle úprava objevuje často. Když nespěcháte, můžete sáhnout po suchých fazolích, přes noc je namočit a uvařit doměkka. Chuť bývá plnější, jen je potřeba počítat s delší přípravou. Jíška není nutná. Omáčka zhoustne i sama, stačí ji nechat pár minut probublávat bez pokličky. Na obměnu se hodí špetka chilli nebo trochu uzené papriky. Hlavně u rajčatového základu to udělá docela znatelný rozdíl.
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Zdroj: Autorský text redakce
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