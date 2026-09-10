Brennan jede první Grand Tour. Pět etap při debutu před ním naposledy vyhrál Fons De Wolf v roce 1979

Na první Grand Tour dokázal totéž naposledy Fons De Wolf před 47 lety. Matthew Brennan už na letošní Vueltě překročil hranici, za kterou přestává stačit označení „velký talent“. Ve středu v Seville vyhrál pátou etapu svého prvního třítýdenního závodu a pořadatelé kvůli srovnatelnému debutu museli v historických tabulkách zpátky až do roku 1979.
Tehdy vyhrál pět etap při své první účasti na Grand Tour Belgičan Fons De Wolf. Brennanovi je 21 let. A do konce Vuelty pořád zbývají čtyři etapy.
V Seville navíc nevyhrál způsobem, který už jsme u něj během posledních týdnů několikrát viděli. Wout van Aert mu tentokrát nepřivezl sprint až k posledním metrům. Brennan ztratil jeho kolo, v závěru se musel zorientovat mezi soupeři a rozhodující nástup zahájil za Magnusem Cortem.
Výsledek byl stejný. Jordi Meeus skončil druhý, Cort třetí a Brennan na pásce ukázal všech pět prstů. Tentokrát už měl opravdu co počítat.
Pátá výhra změnila historické srovnání
Když Brennan vyhrál čtvrtou etapu, už šlo o mimořádný debut. Stal se prvním jezdcem od Fernanda Gavirii na Giru 2017, který při své první Grand Tour získal čtyři etapová vítězství. Pátá výhra ale posunula laťku mnohem dál.
Podle oficiálních statistik Vuelty byl posledním jezdcem, který dokázal pětkrát zvítězit už při své první účasti na třítýdenním závodě, Fons De Wolf v roce 1979. Pokud srovnání omezíme jen na debut na Vueltě, naposledy pět etap při první účasti vyhrál Eddy Planckaert v roce 1982.
Najednou tedy nemluvíme o výkonu, který se opakuje jednou za několik sezon. Musíme se vracet více než čtyři desetiletí. A Brennan ještě zdaleka není hotový sprinter na vrcholu kariéry. Jedenadvacáté narozeniny oslavil teprve několik týdnů před startem závodu.
První sprint na Grand Tour rovnou vyhrál
Zpětně působí skoro absurdně už způsob, jakým celá série začala. Druhá etapa Vuelty byla Brennanovým prvním hromadným sprintem v kariéře na Grand Tour. Do cíle v Manosque přijel před Pauem Miquelem a Tadejem Pogačarem a vyhrál.
O tři dny později přidal Roquetes. Následovala Lorca, La Rábida a teď Sevilla. Pět vítězství nevzniklo v pěti totožných dojezdech. Brennan zvládal mírně stoupající finiše i čisté hromadné sprinty a několikrát musel reagovat na situaci, která se v posledním kilometru nevyvíjela podle týmového plánu.
Právě Sevilla byla hezkou ukázkou rozdílu proti jeho prvním vítězstvím. Visma sice celý den pomáhala kontrolovat únik a Van Aert byl znovu klíčovou součástí práce týmu, ale v samotném sprintu se Brennan ocitl bez ideálního rozjezdu. Místo paniky si našel Cortovo zadní kolo a poslední metry si vyřešil sám.
Pro mladého sprintera je to možná důležitější informace než další demonstrace toho, jak silný vlak kolem něj Visma postavila.
Van Aert mu pomáhá. V Seville ale Brennan ukázal, že na něm není závislý
Na předchozích vítězstvích byla spolupráce Brennana s Van Aertem jedním z nejvýraznějších příběhů celé Vuelty. Jeden z nejslavnějších závodníků své generace opakovaně pracoval jako rozjížděč pro jednadvacetiletého týmového kolegu.
Proto jsme se k tomu už několikrát vraceli. Pátá výhra ale nabízí jinou informaci. Brennan už nepotřebuje perfektní scénář. Van Aert byl v Seville opět součástí závěru, Brennan však jeho kolo ztratil. Uno-X převzalo kontrolu pro Corta a mladý Brit musel improvizovat. Přesunul se za Dána a ve chvíli, kdy Cort otevřel sprint, vyrazil kolem něj.
Tohle je rozdíl mezi rychlým závodníkem a sprinterem, který začíná umět vyhrávat opakovaně. Rychlost je podmínka. Orientace v posledních stovkách metrů rozhoduje, jestli ji vůbec dostanete šanci použít.
Visma už na jediné Vueltě překonala svůj týmový rekord
Brennanových pět triumfů má ještě jeden rozměr. Van Aert vyhrál další dvě etapy, takže Visma-Lease a Bike má na letošní Vueltě už sedm etapových vítězství. Podle samotného Brennana jde o nejvyšší počet, jakého tým kdy na jedné Grand Tour dosáhl.
Pro závodníka, který jede první Grand Tour, je prostředí skoro luxusní. Vedle Van Aerta má zkušené jezdce schopné kontrolovat etapu desítky kilometrů a tým, který jasně přijal jeho sprinty jako jednu z hlavních priorit závodu.
Brennan si to ostatně po pátém vítězství uvědomoval. Zdůrazňoval práci týmu a sám svou roli označil za tu jednodušší. Výsledková listina ale týmovou práci rozdělit neumí. Pětkrát je na jejím prvním řádku stejné jméno.
Další vítězství už nepotřebuje, aby byla tahle Vuelta mimořádná
Po pěti etapách je lákavé okamžitě řešit šestou. Možná přijde, možná ne. Profil posledních dní už nebude nabízet tolik čistých příležitostí pro sprintery a dnešní časovka obrátí pozornost k boji o celkové pořadí. Na hodnocení Brennanovy první Grand Tour ale další výhra není potřeba.
Před startem Vuelty nebyla otázka, zda je rychlý. To ukazoval už během sezony. Otázkou bylo, co s jeho rychlostí udělají tři týdny závodění, únava, poziční boj a tlak několika stovek kilometrů v nohách.
Odpověď přišla v Seville sedmnáctou etapou. Po více než dvou týdnech závodu byl pořád nejrychlejší. První sprint své první Grand Tour vyhrál. A když přišel pátý, vyhrál znovu.
Abychom našli někoho, kdo při debutu zvládl totéž, musíme se vrátit do roku 1979. To už není slib do budoucna. To je historicky mimořádná Grand Tour právě teď.
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Zdroje: La Vuelta – Binman Brennan sweeps a ‘Manita’ [1], Reuters – Brennan rules Seville sprint as Visma claim seventh Vuelta stage win [2], La Vuelta – Brennan shows his class [3], La Vuelta – Matthew Brennan: And we're not even on stage 21 yet! [4].