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Brazilská hvězda za miliardy nemůže hrát Premier League ani pohár. Richarlison odmítl dva kluby a pyká za vlastní pýchu

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Útočník za téměř dvě miliardy korun sedí mimo soupisku i mimo pohárové plány trenéra. A sám si za to může přinejmenším z poloviny.
Brazilská hvězda za miliardy nemůže hrát Premier League ani pohár. Richarlison odmítl dva kluby a pyká za vlastní pýchu

Brazilská hvězda za miliardy nemůže hrát Premier League ani pohár. Richarlison odmítl dva kluby a pyká za vlastní pýchu

Zdroj: Depositphotos
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Tento článek byl publikován ze zdrojů SportyŽivě

Články ze SportyŽivě.cz přinášejí čtenářům aktuální pohled na sportovní dění doma i ve světě – nejen prostřednictvím výsledků, ale také díky příběhům, analýzám a pohledu do zákulisí. Obsah se věnuje široké škále sportů, přičemž silně zastoupený je zejména fotbal, hokej a bojové sporty, ale...

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