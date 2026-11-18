Brazilec Lucas Pinheiro Braathen zvítězil ve slalomu Světového poháru v Levi a potvrdil, že dokáže pravidelně porážet tradiční evropské lyžařské velmoci. Na finské trati vyhrál s náskokem 56 setin sekundy před Francouzem Clémentem Noëlem. Třetí místo obsadil Švýcar Loïc Meillard, který na vítěze ztratil 73 setin. Pro Braathena jde o výrazný výsledek na začátku olympijského cyklu, ve kterém chce dlouhodobě patřit mezi hlavní uchazeče o nejvyšší příčky.
Závod v Levi bývá důležitou zkouškou slalomové formy na úvod zimy. Trať vyžaduje rychlé reakce, přesné vedení lyží a schopnost udržet tempo i ve chvílích, kdy se mění rytmus branek. Braathen dokázal zvládnout oba soutěžní úseky a po finálové jízdě si udržel náskok před skupinou specialistů, kteří se o medailová umístění pravidelně přetahují.
Brazilec, který vyrostl v norském lyžování
Příběh rodáka z Norska je v alpském lyžování neobvyklý. V minulosti reprezentoval Norsko, později ale závodní kariéru přerušil a následně se rozhodl startovat pod brazilskou vlajkou. Díky rodinným kořenům získal možnost reprezentovat jihoamerickou zemi, která sice má lyžařské sportovce, ale v nejsledovanějších disciplínách Světového poháru nemá tak širokou tradici jako Rakousko, Švýcarsko nebo Francie.
Braathenovo vítězství proto přesahuje běžný individuální výsledek. Každý úspěch brazilského reprezentanta přitahuje pozornost také k možnostem sportovců ze zemí, které nemají rozsáhlou domácí lyžařskou infrastrukturu. Na rozdíl od většiny soupeřů se totiž nemůže opřít o dlouhodobě budovaný národní systém se srovnatelnou šíří závodníků.
Důležitý je i začátek celé sezony
Po dvou závodech měl Braathen na kontě 200 bodů a vedl průběžnou klasifikaci. Taková bilance potvrzuje výborný vstup do zimy, sama o sobě ale ještě nerozhoduje o celkovém vítězi seriálu. Slalomový kalendář zahrnuje řadu různých tratí a závodníci musejí udržet formu přes několik měsíců.
Noël se druhým místem znovu přihlásil mezi nejnebezpečnější soupeře. Meillard si třetí příčkou potvrdil příslušnost k absolutní špičce technických disciplín. Pro Braathena je přesto výsledek z Levi především důkazem, že dosavadní výkony nebyly ojedinělé a že brazilská reprezentace může ve světovém slalomu hrát hlavní roli.