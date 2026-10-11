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Brazilec San Moraes vypadá jako závodnice v ženském Wellness. Profesionální liga jeho kategorii odmítla, sítě ji milují

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San Moraes se po několika měsících ticha znovu šíří sociálními sítěmi. Brazilský kulturista, kterému se přezdívá „muž s ženskými křivkami“, prosazuje vlastní soutěžní kategorii, kterou mu nikdo z oficiálních míst nepovolil.
Brazilec San Moraes vypadá jako závodnice v ženském Wellness. Profesionální liga jeho kategorii odmítla, sítě ji milují

Brazilec San Moraes vypadá jako závodnice v ženském Wellness. Profesionální liga jeho kategorii odmítla, sítě ji milují

Zdroj: Foto: John Voo - licence CC BY 2.0
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 11.10.2026 01:23

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Centrum Extra: MMA

Aktuality, výsledky a příběhy ze světa MMA a bojových sportů. Profily zápasníků, zákulisí organizací, rozbory důležitých duelů i vše, co se děje před zápasem a po něm.

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