Brazilec San Moraes vypadá jako závodnice v ženském Wellness. Profesionální liga jeho kategorii odmítla, sítě ji milují

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Brazilec San Moraes vypadá jako závodnice v ženském Wellness. Profesionální liga jeho kategorii odmítla, sítě ji milujíPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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San Moraes se po několika měsících ticha znovu šíří sociálními sítěmi. Brazilský kulturista, kterému se přezdívá „muž s ženskými křivkami“, prosazuje vlastní soutěžní kategorii, kterou mu nikdo z oficiálních míst nepovolil.
Brazilec San Moraes vypadá jako závodnice v ženském Wellness. Profesionální liga jeho kategorii odmítla, sítě ji milujíZdroj: Foto: John Voo - licence CC BY 2.0
Doba čtení 2 min
Článek byl publikován 11.10.2026 01:23
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