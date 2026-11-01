Bratr skončil v nemocnici, jeho sestra mezitím zmizela. Netflix odhalí děsivou záhadu od autora Ztracena v bílém šumu

Netflix potvrdil, že na Kanárských ostrovech začalo natáčení minisérie podle stejnojmenného románu Javiera Castilla. Bude mít čtyři díly a kromě Tenerife se točí i na několika místech v Madridu. Jde už o čtvrtou adaptaci Castillových knih u Netflixu.
Za projektem stojí produkční společnost Atípica, která má na svědomí všechny dosavadní seriály podle autorových knih. Castillo sám nadšení neskrývá. Jak upozornil deník
El Español, napsal, že vděčnější už být nemůže, a o hereckém obsazení prohlásil, že působí jako zemětřesení. Foto: Julio Vergne/Netflix © 2024 O čem bude El susurro del fuego?
Podle oficiální synopse vypráví
španělská minisérie příběh Laury, mladé astrofyzičky, jejíž tělo se najde v národním parku Teide. Okolnosti její smrti začne vyšetřovat seržantka Guardia Civil Candela Oramas. Na vlastní pěst se do pátrání pustí i Lauřin bratr dvojče Mario, který má za sebou rok boje s rakovinou.
Kniha, kterou Castillo vydal loni v říjnu, začíná v roce 2019. Sourozenci tehdy přiletí na Tenerife, protože Mario právě dokončil chemoterapii a Laura v cestě vidí nový začátek. Když ale Mario kvůli zhoršení zdravotního stavu skončí na pár dní v nemocnici, jeho sestra mezitím zmizí.
Netflix slibuje kombinaci policejního vyšetřování a rodinného dramatu, ve kterém se střetne věda s vírou. Hlavní otázka zní, kolik tajemství si Laura nechávala pro sebe. Pro samotného Castilla je to osmý román a vůbec první, jehož děj zasadil do rodného Španělska.
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Hlavní roli dostala Inma Cuesta, která si u Netflixu zahrála už v thrilleru El desorden que dejas. Vedle ní se objeví
Álex García, Iván Pellicer, Zoe Bonafonte a Alicia Armenteros. Álex García i Alicia Armenteros přitom v Castillově světě nejsou nováčky, oba hráli už v Křišťálové kukačce.
Režie se ujali
Laura Alvea a José Ortuño, scénář napsali Jesús Mesas Silva a Javier Andrés Roig. V dalších rolích se objeví Guillermo Bedward, Nico Romero a Jaime Zataraín. Foto: Julio Vergne/Netflix © 2024 Předchozí adaptace bodovaly i u nás
Čeští diváci dávají první Castillově adaptaci
Ztracena v bílém šumu na Kinoboxu 70 %, novější Křišťálová kukačka tam má 61 %. Doma ve Španělsku byly všechny seriály podle jeho knih na prvním místě sledovanosti a první řada Ztracena v bílém šumu se dokonce vyšvihla na vrchol celosvětového žebříčku Netflixu.
Připomeňme, že druhá řada Ztracena v bílém šumu vycházela z Castillovy knihy El juego del alma. U obou starších seriálů navíc tvůrci přenesli děj z amerických kulis do Málagy a do Extremadury. El susurro del fuego se oproti tomu natáčí přímo tam, kde se odehrává kniha, takže sopka Teide si zahraje sama sebe.
Castillovy
thrillery stojí na podobném receptu: zmizení, rodinná tajemství a vyšetřovatel, který se do případu zaplete víc, než by měl. Sopečná krajina Tenerife k tomu nabízí kulisy, jaké jsme v jeho seriálech ještě neviděli. Pokud tvůrci zvládnou atmosféru stejně dobře jako v seriálu Ztracena v bílém šumu, máme se na co těšit.
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Datum premiéry minisérie El susurro del fuego Netflix zatím neoznámil. Castillovi fanoušci se ale mezitím dočkají další knihy, devátý román Espinas en el aire vychází ve Španělsku 24. listopadu. Foto: Julio Vergne/Netflix © 2025 Zdroje: Netflix, El Español, Kinobox