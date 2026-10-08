Bratislava předběhla Prahu o sedm let: Když v roce 1968 otevřeli Prior, davy musela krotit armáda s náklaďáky

Bratislava prošla v 60. a 70. letech minulého století nejradikálnější proměnou ve své moderní historii. Výstavba Mostu SNP sice přinesla do města odvážný technický unikát, ale stála život malebné historické Podhradí i neologickou synagogu na Rybném náměstí. Zatímco otevřením Prioru na Kamenném náměstí v roce 1968 slovenská metropole předběhla Prahu i Brno, obří panelová Petržalka sdílela s českými městy stejné porodní bolesti překotné výstavby.
Když se dnes podíváte na historické fotografie Bratislavy z přelomu 50. a 60. let, snadno získáte dojem, že se díváte na docela jiné město. Pod strmým hradním svahem se tísnily staleté uličky Vydrice a Zuckermandelu, na Rybném náměstí stála orientální stavba neologické synagogy a podél Dunaje vedlo ospalé nábřeží, kde tempo určovaly lodě v přístavu a cinkot starých dvounápravových tramvají. Během pouhých dvou následujících dekád se však podoba slovenské metropole od základu proměnila.
Poválečný růst obyvatelstva a politické povýšení Bratislavy na hlavní město Slovenské socialistické republiky po federalizaci v roce 1968 přinesly masivní vlnu stavebních investic. Komunistické plánování však nehledělo na historické dědictví s pietou. Město se mělo stát ukázkovou výkladní skříní socialistického pokroku, průmyslu a neomezeného motorismu. Stejná urbanistická doktrína tehdy hýbala i Prahou, Brnem nebo Ostravou, ale v Bratislavě byly její zásahy možná nejviditelnější a nejradikálnější v celém Československu.
Dopravní tepna místo historie: Jak Most SNP vymazal Podhradí a oddělil hrad od města
Nejvýraznějším a dodnes nejdiskutovanějším symbolem socialistické přestavby Bratislavy se stal Nový most, oficiálně Most Slovenského národního povstání (Most SNP). Jeho stavba byla zahájena v prosinci 1967 pod vedením architekta Jozefa Lacka a statika Arpáda Tesára. Z technického hlediska šlo o mimořádné inženýrské dílo: ocelový zavěšený most s jediným pylonem skloněným nad pravý břeh Dunaje, na jehož vrcholu vyrostla vyhlídková věž s restaurací Bystrica (otevřená v roce 1974, dnes známá jako UFO). Když byl most 26. srpna 1972 u příležitosti 28. výročí SNP slavnostně otevřen, psal o něm dobový tisk jako o stavbě století.
Prior na Kamenném náměstí byl v roce 1968 prvním moderním plnosortimentním obchodním domem v poválečném Československu. Pražská Kotva i brněnský Prior přišly na řadu až v 70. a 80. letech.
Cena za toto inženýrské prvenství však byla obrovská. Aby mohla čtyřproudová radiála překonat Dunaj a pokračovat Staroměstskou ulicí dále na sever, padla jí za oběť podstatná část historického Podhradí. V letech 1967 až 1970 proběhla rozsáhlá asanace čtvrtí Vydrica a Zuckermandel. Z mapy města zmizely desítky historických domů, křivolaké uličky i židovská čtvrť. Definitivní tečkou za touto érou byl odstřel neologické synagogy na Rybném náměstí na jaře 1969. Maursko-orientální stavba z roku 1893 od architekta Dionýze Milchera musela ustoupit nájezdové estakádě, přestože stála pouhých pár desítek metrů od gotického Dómu svatého Martina.
Nová rychlostní komunikace doslova prořízla historickou tkáň města. Vznikla hluboká jizva, která fyzicky i vizuálně odřízla areál Bratislavského hradu od Starého Města. Zatímco památkáři a historici ztrátu těžce nesli, oficiální propaganda slavila plynulý průjezd automobilů mezi historickým jádrem a nově budovanými předměstími.
První v republice: Proč bratislavský Prior na Kamenném náměstí otevřel dříve než Kotva
Zatímco dopravní inženýři bourali Podhradí, v centru Bratislavy vyrostla jiná dominanta, která naopak předběhla všechna česká města. Na Kamenném náměstí byl 20. listopadu 1968 slavnostně otevřen Obchodní dům Prior. Šlo o vůbec první moderní plnosortimentní obchodní dům v celém Československu vybudovaný po skončení druhé světové války.
Projekt vzešel z architektonické soutěže, kterou už v roce 1960 vyhrál tehdy teprve třicetiletý architekt Ivan Matušík. Komplex, jehož druhou etapu završil v roce 1973 přilehlý výškový Hotel Kyjev, patřil k vrcholům poválečného pozdního modernismu. Fasáda z ušlechtilého spišského travertínu, velkorysé prosklené partery a čisté geometrické linie představovaly špičkovou architekturu. Uvnitř budovy čekala na návštěvníky technická senzace: první pojízdné schody na Slovensku, které dokázaly přepravit až 6 000 nakupujících za hodinu.
Zájem veřejnosti v den otevření předčil veškerá očekávání. Před budovou se shromáždilo přes 40 tisíc lidí a náporem nadšených zákazníků musela korigovat armáda, která pomocí nákladních automobilů Praga V3S vytvořila provizorní koridory pro bezpečný vstup. Bratislava tímto krokem získala náskok před zbytkem republiky. Legendární pražský obchodní dům Kotva od manželů Machoninových byl na náměstí Republiky otevřen až v únoru 1975, následovaný obchodním domem Máj v dubnu téhož roku. V Brně si museli na svůj monumentální Prior u hlavního nádraží od architekta Zdeňka Řiháka počkat dokonce až do listopadu 1984. Dnes je bratislavský komplex evidován odbornou veřejností i portály jako
Archiweb jako klíčová památka československého modernismu.
Bezrámová okna, pět budíků a vůně benzínu. Škoda 110 R okouzlila celou ČSSR Dunajské nábřeží v sevření motorismu: Od korza k tranzitní radiále pro tisíce aut
Společným jmenovatelem tehdejšího plánování byla neochvějná víra, že budoucnost patří výhradně osobnímu automobilu. Staré dobové snímky dunajského nábřeží z přelomu 60. a 70. let ukazují prudký nárůst dopravy. Místo klidného pěšího korza se z Dvořákova, Rázusova a Vajanského nábřeží stala rušná tranzitní zóna. Silnice zaplnily tisíce nových vozidel z tuzemské i zahraniční produkce socialistického bloku: oblíbené vozy Škoda 1000 MB zvané embéčka, novější řady Škoda 100 a 110, dovozové Lady a Žigulíky, východoněmecké Trabanty a Wartburgy i reprezentativní šestiválcové a osmiválcové limuzíny Tatra 603 vyhrazené pro státní a stranické funkcionáře.
Jak připomíná dobová realita nákupů v
pořadnících Mototechny, auto bylo symbolem životního úspěchu a města se tomuto snu musela bezpodmínečně přizpůsobit. Chodci byli vnímáni jako překážka plynulého provozu. V Bratislavě proto začaly vznikat rozsáhlé podzemní podchody, například na Hodžově náměstí (tehdejším Mírovém náměstí) nebo na Trnavském mýtě, které pěší stáhly pod úroveň terénu, aby uvolnily povrch pro proudící plechovou lavinu. Podobný osud potkal i městskou hromadnou dopravu: červeno-krémové tramvaje Tatra T3 a legendární autobusy Škoda 706 RTO musely ustupovat kolizním křižovatkám a nábřežní promenáda ztratila přímý kontakt s vodní hladinou. Petržalka vyrostla v 70. letech jako největší panelové sídliště v Československu. Podobně jako pražské Jižní Město nebo ostravská sídliště řešila bytovou krizi, v začátcích se však potýkala s chybějící infrastrukturou a neuskutečněným metrem. Petržalka, Jižní Město i Poruba: Stejný panelový sen s chybějícími obchody a metrem
Druhým pilířem proměny slovenské metropole byla radikální odpověď na bytovou krizi. Rychle rostoucí průmyslové závody jako Slovnaft nebo Dimitrovka přitahovaly desetitisíce nových pracovníků. Tradiční centrum ani starší sídliště nestačily poptávce. Vedení města proto rozhodlo o velkorysém kroku: zastavět pravý břeh Dunaje, kde do té doby ležela převážně vesnická zástavba a lužní sady Petržalky.
Dne 2. dubna 1973 byl na tehdejším Náměstí hraničiarov položen základní kámen a odstartovala výstavba největšího panelového sídliště ve střední Evropě, dimenzovaného pro více než sto tisíc obyvatel. První panelový dům byl zkolaudován 3. srpna 1977 na Romanově ulici. Petržalka však v prvních letech trpěla stejným neduhem jako všechna velká československá sídliště své doby. Pražské Jižní Město, jehož výstavba začala v roce 1971 a první nájemníci přebírali klíče v roce 1976 na Hájích, zažívalo naprosto identický scénář. Tisíce rodin se nastěhovaly do moderních panelových bytů s ústředním topením, tekoucí teplou vodou a umakartovým jádrem, což byl oproti starým pavlačovým domům obrovský skok v komfortu, ale venku za dveřmi na ně čekala doslovná měsíční krajina.
Chyběly zpevněné chodníky, silnice, obchody, mateřské školy i zdravotní střediska. Lidé se brodili po kolena v blátě po dřevěných prknech a dojíždění do práce se stalo každodenním očistcem. Zde však nastal zásadní rozdíl mezi Prahou a Bratislavou. Zatímco Praha v listopadu 1980 propojila Jižní Město s centrem linkou metra C a ulehčila přetíženým autobusům, v Bratislavě zůstalo metro pouze na papíře. Plány na rychlodráhu schválené v roce 1974 se neustále odsouvaly. Když se v roce 1988 v jižní části Petržalky v Janíkově dvoře konečně zakously bagry do země, přišel listopad 1989 a projekt byl definitivně zastaven. Petržalka zůstala po celá 80. léta závislá na kolonách kloubových autobusů Ikarus 280, které v ranních špičkách praskaly ve švech na Mostě SNP.
Pára u ČSD neskončila jedním dnem. Po oslavách roku 1980 ještě jezdily běžné vlaky Co spojovala společná doktrína: Odvážný brutalismus i trvalé jizvy ve městech
Při srovnání Bratislavy s Prahou, Brnem a Ostravou je zřejmé, že nešlo o náhodná lokální rozhodnutí, ale o projev jednotné ideologické a architektonické doktríny. Všechna čtyři města zažila v 60. a 70. letech nástup monumentálního brutalismu a pozdního modernismu, který dokázal zplodit fascinující a odvážná díla:
Bratislava: Odvážná visutá konstrukce Mostu SNP s věží Bystrica, travertinový Prior a hotel Kyjev na Kamenném náměstí či unikátní obrácená pyramida Slovenského rozhlasu. Praha: Propojení města Severojižní magistrálou a monumentální stavbou Nuselského mostu v roce 1973, doplněné špičkovými stavbami obchodních domů Kotva a Máj na Národní třídě. Podobně jako v Bratislavě ustupovala historická doprava autům, jak ukázala i přeměna Václavského náměstí po roce 1980. Brno: Proražení vnitřního městského okruhu, asanace historických předměstí a výstavba brutalistického nákupního kolosu Prior u hlavního nádraží na Dornychu. Ostrava: Plošná asanace starých hornických kolonií a poddolovaného historického centra, vybudování velkorysé Poruby i pozdější masivní sídlištní výstavba na Jihu.
Tato architektura měla nezpochybnitelné technické i výtvarné kvality, za něž její autoři sklízeli uznání i za hranicemi. Zároveň však nesla těžké stíny: necitlivost k historické paměti a bezohledné prosazování technokratických řešení. Dnešní Bratislava, stejně jako Praha nebo Brno, tyto historické rány postupně léčí. Zbourané Podhradí sice už nikdo nevrátí, ale nová zástavba pod hradem, revitalizace Petržalky a návrat tramvají ukazují, že město dokáže své socialistické dědictví vstřebat a přetvořit v živý moderní organismus.