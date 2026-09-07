Brankář Slavie Kolář čeká druhé dítě s Tvrdíkovou dcerou. Šéf klubu se chlubí, že bude dvojnásobným dědou

Od prvního rande k druhému těhotenství
Časová osa vztahu Ondřeje Koláře a Jany Tvrdíkové je veřejná prakticky od začátku. V prosinci 2020 Jana v rozhovoru pro iSport mluvila o vztahu trvajícím „přes měsíc“ a rovnou přidala detail, který by jiné páry schovávaly: Ondřej si s jejím otcem sedl a oba řešili, jak sladit rodinnou a pracovní rovinu uvnitř jednoho klubu.
Svatba přišla 24. září 2022. O necelého půl roku později, v březnu 2023, Kolář zveřejnil fotky z Edenu s dětskými dupačkami a textem „Budeme tři.“ Tvrdík tehdy na síti X zareagoval jediným slovem: „Děda.“ Sebastian Kolář se narodil 12. září 2023 a začátkem října ho rodiče poprvé ukázali na společné rodinné fotografii na Instagramu.
Druhé oznámení přišlo 6. září 2026, tři roky a šest dní po Sebastianově narození. Tentokrát bez dupaček, stačila věta. Přesný termín porodu pár nezveřejnil.
Rodina uvnitř Slavie
Prolnutí soukromé a klubové roviny u Kolářových a Tvrdíkových není vedlejší produkt, je to veřejně přiznaný stav. Jana už na začátku vztahu popsala, že Ondřej s Tvrdíkem měli „vždy vynikající vztahy“, a oba tábory od první chvíle pojmenovávaly situaci otevřeně.
Kolář sám později přiznal, že v kabině čelil narážkám, prý je „víc v představenstvu než v bráně“. V profilovém textu Seznamu Zprávy z podzimu 2025 Tvrdík popsal Slavii jako místo, kde potkává děti a vnoučka častěji než doma. Věta zněla jako vtip. Pravděpodobně jím nebyla.
Spekulace o tom, že rodinná vazba na šéfa klubu ovlivňuje Kolářovo postavení v kádru, se objevovaly opakovaně. Veřejně doložitelný důkaz o zvýhodnění ale neexistuje. Kolářova role v posledních sezonách se měnila hlavně kvůli zdravotním komplikacím; oficiální profil na webu Slavie ukazuje omezený počet startů za A-tým v ročnících 2023/24 až 2025/26, přičemž poslední zápas odchytal 24. května 2026.
Kolář a budoucnost ve Slavii
V lednu 2026 dal brankář v rozhovoru na oficiálním webu Slavie jasný signál: ve Slavii zůstal rád a kariéru tam chce i zakončit. Zmínil, že v minulosti volal i Dortmund, ale rozhodnutí zůstat nelituje.
S druhým dítětem na cestě a rodinným zázemím pevně ukotveným v pražském klubu dává tahle deklarace smysl i z osobní perspektivy. Kolářovi žijí v Praze, Tvrdík řídí Slavii, Sebastian roste v prostředí, kde se hranice mezi rodinou a fotbalem dávno setřela. Podle nás je pravděpodobnější, že Kolář dochytá kariéru v červenobílém dresu, než že by teď hledal zahraniční angažmá.
Tvrdík: dědeček jednoho, brzy dvou
Důležitá korekce: Jaroslav Tvrdík je k dnešnímu dni dědečkem jednoho vnuka. Dvojnásobným dědou se stane až po narození druhého dítěte Jany a Ondřeje. Ve veřejně dostupných zdrojích není doloženo žádné další vnouče z jiné větve rodiny.
Tvrdíkovu přímou reakci na druhé těhotenství se nám nepodařilo dohledat, žádný post na X, žádný komentář pro média. U prvního vnuka stačilo jedno slovo. Možná tentokrát čeká, až bude mít v náručí důvod pro dvě.
Rodina Kolářových a Tvrdíkových funguje jako veřejná laboratoř toho, co se stane, když se osobní život a profesní hierarchie prolnou v jednom fotbalovém klubu. Zatím to vypadá, že obě strany experiment zvládají a rozšiřují ho o dalšího člena.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Josef Kebrle