Brankář Rangers pomohl McDavidovi k bizarnímu gólu. Kanaďan natáhl sérii na 19 zápasů a blíží se Gretzkyho rekordu

Pondělí 9. listopadu 2026, Rogers Place v Edmontonu, sedmá minuta první třetiny. Dylan Garand vyjel za svou branku, aby puk v klidu rozehrál na obránce. Přihrávka ale do hole spoluhráče nedorazila. Puk se odrazil od zadní části brankové konstrukce, sklouzl k pravé tyči a tam už stál Connor McDavid. Brankoviště bylo prázdné, Garand byl za brankou. Kapitán Oilers jen nastavil hůl. V čase 6:42 to bylo 1:0 a z kuriózní chyby se stal kus hokejové historie. McDavid díky tomu gólu prodloužil bodovou sérii na 19 zápasů od začátku sezony. Před ním se tím v celé historii NHL mohou pochlubit jen tři hráči.
Vteřina, která stačila
Oficiální zápis zápasu popisuje celou akci suše. V čase 6:41 uvádí podrobný zápis průběhu utkání na webu ESPN ztrátu puku brankáře Garanda, o vteřinu později gól. McDavidova jedenáctá trefa sezony je zapsaná bez asistence. Nebylo komu ji připsat, přihrávku mu nakonec dala branková konstrukce Rangers.
Klubová reportáž Edmontonu mluví o „snadném zakončení u pravé tyče“. Kanadský Sportsnet šel dál a k videu připsal, že Garand McDavidovi gól daroval. V zámořských reportážích se objevilo i označení „brutální ztráta puku“. Přesnější popis se hledá těžko.
Chyba je o to bolestivější, že brankáři rozehrávají puk za brankou desítkykrát za zápas a obvykle bez jediného zaváhání. Garandovi stačilo špatně odhadnout úhel. Puk se od konstrukce odrazil přesně tam, kde ho nejméně potřeboval mít. U nejproduktivnějšího hráče ligy.
Jak se s tím mladý brankář vyrovnal, dostupné zápasové reportáže neuvádějí. Garandovu bezprostřední reakci nepřinesly. Ve zbytku zápasu předvedl 17 zákroků a další gól z normální hry už nepustil. Edmontonský kouč Mike Babcock po utkání poznamenal, že v zápase byly momenty typu „co se tam právě stalo?“. První třetina mu k tomu dala materiál hned v úvodu.
Čtvrtý v historii. A ten první je pořád daleko
Bizarní gól by si za týden nikdo nepamatoval, kdyby nepadl právě v téhle sérii. McDavid má bod v každém z prvních 19 zápasů sezony 2026/27, počínaje úvodním duelem 29. září proti Vancouveru. Takhle dlouhou šňůru od startu sezony předtím zvládli jen Wayne Gretzky, Mats Sundin a Dany Heatley.
Srovnali jsme čísla všech čtyř sérií:
|Hráč
|Sezona
|Zápasy v sérii
|Body
|Průměr na zápas
|Wayne Gretzky
|1983/84
|51
|153
|3,00
|Mats Sundin
|1992/93
|30
|46
|1,53
|Dany Heatley
|2005/06
|22
|38
|1,73
|Connor McDavid
|2026/27
|19 (trvá)
|48
|2,53
Tabulka ukazuje dvě věci. McDavid už po 19 zápasech nasbíral víc bodů než Sundin i Heatley za celé své série. Švéd potřeboval o jedenáct utkání víc, aby se dostal na 46 bodů, a Heatley skončil na 38. V produktivitě je kapitán Oilers mezi současnými hráči sám.
Pak je tu Gretzky. Jeho rekordní šňůra trvala od 5. října 1983 do 27. ledna 1984 a podle NHL.com během ní nasbíral 61 gólů a 92 asistencí. Přesně tři body na zápas, a to v průměru po dobu 51 utkání v řadě. Kdyby McDavid hrál Gretzkyho tempem, měl by teď 57 bodů místo 48. Rozdíl 0,47 bodu na zápas zní jako drobnost. Na dlouhé trati je propastný.
K vyrovnání rekordu McDavidovi chybí dalších 32 zápasů s bodem, k překonání 33. Podle aktuálního rozpisu by 51. utkání sezony odehrál 17. ledna 2027 proti Winnipegu. Historický zápas by tak mohl přijít o tři dny později na ledě Vegas. Matematicky je to možné. Sportovně jde podle nás o jeden z nejtěžších úkolů, jaké hokej zná. Od roku 1984 se nikdo nedostal ani na dvě třetiny Gretzkyho šňůry. Sundin skončil na třiceti.
Zápas nerozhodla jen jedna chyba
Garandův moment přitáhl pozornost, Edmonton ale vyhrál 3:1 i z jiných důvodů. Rangers měli podle kouče Mikea Sullivana dost šancí včetně několika přečíslení, jen je nedokázali proměnit. Sullivan po utkání mluvil o dobrém výkonu a slabé koncovce. Chybu svého brankáře v dostupných citacích zvlášť nerozebíral.
Hlavní příčinou, proč Rangers neskórovali víc, byl Devon Levi. Brankář Oilers chytil 28 střel a podle Leona Draisaitla byl „hlavním důvodem“ výhry. V sezoně se zlepšil na bilanci 8-1-0. Jedinou trefu mu dal český útočník Jaroslav Chmelař, rodák z Nového Města nad Metují, a to v oslabení. Pro Chmelaře to byl druhý gól sezony a jediná radost Rangers ten večer.
Druhou tváří zápasu byl Draisaitl. Skóroval dvakrát, podruhé do prázdné branky, a dal dva góly už ve druhém zápase po sobě. S 18 trefami se dostal do čela ligových střelců, gólovou sérii natáhl na čtyři zápasy a bodovou na šest. Podrobný průběh popisuje oficiální reportáž Oilers.
Zápas měl i drobnou dohru, která McDavida stála jiný zápis do historie. Na Draisaitlův závěrečný gól mu byla původně připsána asistence. NHL ji po kontrole odebrala, protože poslední dotek před Draisaitlem měl podle Sportsnetu hráč Rangers J. T. Miller. McDavidova série asistencí od začátku sezony tím skončila na 18 zápasech. Jedna série padla, druhá žije. Paradoxně díky gólu, na který žádnou přihrávku od spoluhráče nepotřeboval.
Edmonton nahoře a těžký listopad před sebou
Oilers jsou po 19 zápasech na bilanci 13-3-3 s 29 body a skóre 78:56. Vedou Pacifickou divizi i Západní konferenci, bod za ligově nejlepší Carolinou. Když skórují jako první, mají bilanci 11-0-2. Proti Rangers vyhráli i druhý vzájemný zápas sezony, po listopadovém 4:1 v New Yorku.
Závislost na dvojici hvězd je ale vidět. McDavid má 48 bodů, Draisaitl 36, dohromady 84. Podle ligového žebříčku zveřejněného před pondělním zápasem byla nejbližší dvojice v lize výrazně níž: Kirill Kaprizov s Quinnem Hughesem měli 57 bodů, Nathan MacKinnon s Martinem Nečasem 53. Oba Edmonťané spolu vstřelili 29 ze 78 týmových gólů, tedy zhruba 37 %. Započítány jsou jen jejich vlastní trefy, ne asistence.
Kde se může série zlomit? Nejbližší dva zápasy jsou proti Philadelphii (11. listopadu doma) a Torontu (14. listopadu venku). Opravdová zkouška přijde později. Podle nás klíčový bude tento úsek:
- 17. listopadu: venku na Floridě
- 19. listopadu: venku v Tampě, která má 24 bodů ze 17 zápasů
- 21. listopadu: venku v Carolině, lídrovi ligy s 30 body
- 24. listopadu: doma proti Vegas, druhému týmu Pacifiku s 26 body
Tři venkovní zápasy během pěti dnů proti silným soupeřům z východu. Pokud McDavid z Floridy, Tampy a Raleighe odjede s body, bude mít za sebou 24 zápasů a předstihne Heatleyho. Pak už zbývají jen Sundin a Gretzky.
Čeští fanoušci mohou sérii sledovat živě. Přenosy NHL v sezoně 2026/27 dělí Nova a Prima. Nova vysílá na Nova Sport 1, Nova Sport 2 a Oneplay, vybrané duely zdarma na Nova Action, Prima zápasy nabízí na Prima Sport a Prima+. Kompletní nabídku včetně NHL.tv přes DAZN shrnuje přehled NHL.com.
Gretzkyho šňůra se skládala ze 153 bodů a za víc než čtyřicet let se k ní nikdo nepřiblížil. McDavid se na cestě k ní posunul o další zápas díky puku, který mu nedal spoluhráč, ale soupeřův brankář a kus železa za jeho zády. Do historie se zapisují i góly, které nikdo nenacvičoval.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Vojtěch Zelenka