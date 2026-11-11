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Brankář Rangers pomohl McDavidovi k bizarnímu gólu. Kanaďan natáhl sérii na 19 zápasů a blíží se Gretzkyho rekordu

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Brankář Rangers Dylan Garand trefil při rozehrávce zadní část vlastní branky a Connor McDavid dostal gól zadarmo. Jeho bodová série od startu sezony má 19 zápasů.
Brankář Rangers pomohl McDavidovi k bizarnímu gólu. Kanaďan natáhl sérii na 19 zápasů a blíží se Gretzkyho rekordu

Brankář Rangers pomohl McDavidovi k bizarnímu gólu. Kanaďan natáhl sérii na 19 zápasů a blíží se Gretzkyho rekordu

Zdroj: Edmonton Oilers
Doba čtení 6 min

Článek byl publikován 11.11.2026 08:34

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Tento článek byl publikován ze zdrojů SportyŽivě

Články ze SportyŽivě.cz přinášejí čtenářům aktuální pohled na sportovní dění doma i ve světě – nejen prostřednictvím výsledků, ale také díky příběhům, analýzám a pohledu do zákulisí. Obsah se věnuje široké škále sportů, přičemž silně zastoupený je zejména fotbal, hokej a bojové sporty, ale...

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