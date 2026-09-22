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Brankář Postava v Detroitu vyjel z branky a soupeř udělal salto. Fanoušci okamžitě vzpomněli na Haška

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Michal Postava v prvním přípravném zápase Detroitu před sezonou 2026/27 vyjel daleko z brankoviště a přehodil přes sebe útočníka Columbusu. Fanoušci okamžitě vytáhli jméno Dominika Haška.
Brankář Postava v Detroitu vyjel z branky a soupeř udělal salto. Fanoušci okamžitě vzpomněli na Haška

Brankář Postava v Detroitu vyjel z branky a soupeř udělal salto. Fanoušci okamžitě vzpomněli na Haška

Zdroj: Foto: HC Kometa Brno
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Tento článek byl publikován ze zdrojů SportyŽivě

Články ze SportyŽivě.cz přinášejí čtenářům aktuální pohled na sportovní dění doma i ve světě – nejen prostřednictvím výsledků, ale také díky příběhům, analýzám a pohledu do zákulisí. Obsah se věnuje široké škále sportů, přičemž silně zastoupený je zejména fotbal, hokej a bojové sporty, ale...

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