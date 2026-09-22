Brankář Postava v Detroitu vyjel z branky a soupeř udělal salto. Fanoušci okamžitě vzpomněli na Haška

Pondělní večer 21. září 2026 v Columbusu, třetí třetina, stav 0:0. Útočník Blue Jackets Josh Eernisse se řítí na bránu v oslabení. Místo brankáře přikrčeného na čáře ale narazí do postavy, která se řítí proti němu. Michal Postava vyrazil daleko před brankoviště, vypíchl puk a Eernisse po kontaktu přepadl přes něj v nekontrolovaném saltu. Během minut se klip šířil po sociálních sítích a fanouškovská vlákna na Redditu zaplavily komentáře typu „HASEK STYLE“ a „channeling his inner Dominator“. Třiadvacetiletý Čech z Valašského Meziříčí si v jednom okamžiku přivolal srovnání s největší brankářskou legendou v historii Detroitu.
Zákrok, který připomněl prosinec 2007
Paralela není náhodná. 7. prosince 2007 v Joe Louis Areně udělal Dominik Hašek totéž Mariánu Gáboríkovi z Minnesoty: vyrazil skoro až za kruhy proti úniku elitního střelce, zastavil ho a Gáborík přepadl přes něj. Detroit tehdy vyhrál 5:0 a ESPN ten střet zpětně zařadilo mezi ikonické momenty Haškovy kariéry.
Rozdíl v měřítku je ovšem zásadní. Hašek to udělal v ostrém zápase NHL proti jednomu z nejlepších útočníků své éry. Postava v přípravě proti nováčkovi, který teprve v dubnu 2026 podepsal s Columbusem nováčkovskou smlouvu po odchodu z University of Michigan. Vizuální efekt je téměř totožný. Kontext zatím ne.
Z Přerova přes titul do zámoří za dva roky
Postavova cesta do organizace Red Wings patří k nejrychlejším vzestupům českého brankáře v posledních letech. Ještě v sezoně 2023/24 chytal druhou nejvyšší českou soutěž za Přerov, a chytal ji výborně: 23 výher, průměr 1,84 inkasovaného gólu na zápas, úspěšnost 94,3 % a šest čistých kont. Přerov ho katapultoval do Komety Brno, kde pomohl k extraligovému titulu 2024/25.
Deset dní po posledním finálovém zápase, 10. června 2025, podepsal dvouletý nováčkovský kontrakt s Detroitem. V první sezoně za Grand Rapids Griffins v AHL předvedl čísla, která farmářská liga dlouho neviděla: 17 výher, 6 porážek, průměr 1,71 a úspěšnost 93,7 %. Podle oficiálních statistik Griffins jde o klubové maximum v obou klíčových kategoriích za jednu sezonu. Kdyby splnil kvalifikační minutáž, vedl by celou AHL.
Agresivita jako styl, ne jako náhoda
Salto soupeře vypadá jako kuriozita. Jenže kdo sleduje Postavu systematicky, ví, že ochota vyrazit daleko z brankoviště je jeho podpis. Trenér Grand Rapids Dan Watson ho na jaře 2026 popsal jako „velmi agresivního brankáře“ a dodal, že dřív bývala ta agresivita občas přehnaná, ale postupně se uklidňuje a lépe čte vývoj akce.
Právě tahle kombinace (odvaha jít do puku daleko před bránou a zlepšující se čtení hry) dělá z Postavy zajímavou organizační kartu. Nejde jen o reflexy. Jde o rozhodování ve zlomku sekundy, jestli zůstat, nebo vyrazit. Proti Eernissemu vyrazil ve správný moment. A právě proto to vypadalo tak spektakulárně.
Kde je v hierarchii Detroitu
Než se kdokoli nechá unést haškovskými asociacemi, je potřeba vidět realitu brankářského stromu Red Wings. V NHL má Detroit jako jedničku Johna Gibsona, kterého získal výměnou z Anaheimu už v červnu 2025. V létě 2026 navíc podepsal Daniila Tarasova, který má zkušenosti z NHL za Columbus. Právě Tarasov odchytal v pondělním přípravném zápase první dvě třetiny a pustil nulu z 15 střel. Postava naskočil až do třetí třetiny, a to po příletu v den utkání, což kouč Todd McLellan výslovně zmínil jako ztíženou okolnost.
NHL.com v září 2026 píše, že Postava bude v nadcházející sezoně bojovat primárně o pozici jedničky v Grand Rapids proti Treyi Augustinovi a Eriku Gylanderovi. Realistická meta pro nejbližší měsíce:
- Stabilní jednička v AHL
- Připravenost na první povolání do NHL při zranění nebo výpadku formy
- Další rozvoj čtení hry a kontroly agresivity
Cesta k trvalému místu v NHL existuje, ale vede přes Grand Rapids, ne přes jeden virální klip.
Co říká jeden zákrok o budoucnosti
McLellan po zápase Postavu pochválil za několik velmi dobrých zákroků, zejména při hře čtyři na tři v prodloužení. Samotné salto soupeře nekomentoval. Možná proto, že pro trenéra je důležitější konzistence než sestřih. Možná proto, že v přípravě se hodnotí jinak než v play-off.
Postava ale udělal přesně to, co potřeboval: upoutal pozornost organizace i fanoušků způsobem, který souzní s jeho herní identitou. Nebyl to náhodný exces. Byl to logický důsledek stylu, který mu vynesl rekordní čísla v AHL a titul v extralize.
Z Postavy nový Hašek zatím není. Ale Detroit si právě potvrdil, že v systému má brankáře, který se nebojí vyrazit z branky tak daleko, že přes něj soupeř udělá salto. A to je v organizaci, kde Hašek definoval, co znamená odvaha v bráně, docela dobrý začátek.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Vojtěch Zelenka