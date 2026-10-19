Brankář Kovář dostal gól od krajana Šína a přišel o neporazitelnost. Nováček porazil mistra v české bitvě v Nizozemsku

Na ukazateli běžela 93. minuta, když se haagský stadion zvedl ze sedadel. Evan Rottier si naběhl za obranu PSV a vysokým míčem vrátil balon před branku. Matěj Šín do něj skočil rybičkou a hlavou poslal míč přes nohy Matěje Kováře do sítě. Bylo 2:1 a ADO Den Haag slavilo první ligovou výhru sezony, navíc proti obhájci titulu. Český záložník rozhodl zápas 9. kola Eredivisie gólem do branky českého gólmana. Nebyla to ale jediná česká stopa v zápase, který zamíchal bojem o titul i o záchranu.
Rybička, která rozhodla
Rozhodující akce trvala pár vteřin. Oficiální zápasová zpráva ADO Den Haag ji popisuje jako náběh Rottiera do hloubky, centr zpět před bránu a Šínovo zakončení letmou hlavičkou. Míč podle klubu prošel Kovářovi přes nohy.
Šlo o chybu brankáře? Klubová zpráva to netvrdí a my to tvrdit nebudeme. Podle nás víc zavinila obrana PSV, která ve chvíli nejvyššího tlaku nechala centr projít a útočníka bez krytí pět metrů před brankou. Na takové zakončení zblízka má gólman zlomek vteřiny.
Šín přitom v Haagu není dlouho. ADO ho v srpnu 2026 získalo na sezonní hostování z AZ Alkmaar a představilo ho jako dvaadvacetiletého českého ofenzivního záložníka. Po roce v Alkmaaru hledal pravidelné minuty. Teď k nim přidal gól, na který se v Haagu nezapomene.
Obrat, který začal červenou kartou
PSV do zápasu vstoupilo jako favorit a dlouho tak i vypadalo. Ve 21. minutě poslal Sven Mijnans mistra do vedení 0:1 a zdálo se, že nováček bez ligové výhry zaplatí obvyklou daň.
Zlom přišel těsně před pauzou. Mijnans ve 43. minutě viděl červenou kartu a PSV muselo celý druhý poločas dohrávat v deseti. Střelec úvodního gólu se tak stal hlavní postavou celého obratu, jen v opačném smyslu, než by si v Eindhovenu přáli.
ADO početní výhodu využilo. V 55. minutě vyrovnal Juho Kilo na 1:1 a domácí začali věřit. Kovář tedy první gól inkasoval už tehdy, Šínova trefa nebyla prvním zásahem do jeho sítě. Byla ale tou rozhodující. PSV si s mužem méně dlouho drželo bod a Šín ho o něj připravil až v samém závěru.
Dvě poznámky z redakčního pohledu:
- Oslabení vysvětluje obrat, ale neomlouvá ho. Mistr s ambicemi na titul by měl remízu udržet i v deseti, zvlášť proti týmu ze sestupových příček.
- ADO ukázalo trpělivost. Nováček se mohl po vyrovnání stáhnout a brát bod. Místo toho tlačil až do nastavení.
Čtyři Češi na jednom trávníku
Souboj Šína s Kovářem se nabízí jako hlavní příběh, česká přítomnost v zápase však byla širší. Za ADO Den Haag nastoupili kromě Šína také Jan Žambůrek a Yannick Eduardo. Na druhé straně stál v brance Kovář, který do PSV přišel v létě 2025.
Haagský klub se tak pomalu stává českou enklávou v Eredivisii. Čtyři hráči spojení s českým fotbalem na jednom hřišti v nizozemské lize nejsou úplně běžný obrázek. Podle nás je na tom zajímavé hlavně to, že tentokrát česká stopa nebyla jen kuriozitou do statistik. Dva krajané stáli přímo u momentu, který rozhodl o výsledku. Jeden jako střelec, druhý jako gólman, kterému k zákroku chyběl jen kousek.
Jak oba hráči výsledek vnímali, zatím nevíme. Dostupné pozápasové zprávy je necitují a klubová zpráva popisuje spíš euforii tribun než slova aktérů. Dá se ale čekat, že v kabině PSV se o českém střelci z Haagu ještě nějakou dobu mluvit bude.
Co výsledek udělal s tabulkou
Jedna výhra situaci ADO nespasí, ale konečně ji rozhýbala. Podle tabulky Voetbal International vypadá horní a dolní část Eredivisie po 9. kole takto:
|Pořadí
|Tým
|Body
|Poznámka
|1.
|Feyenoord
|23
|vede soutěž
|2.
|AZ Alkmaar
|20
|o bod před PSV
|3.
|PSV Eindhoven
|19
|bilance 6 výher, 1 remíza, 2 prohry
|16.
|Telstar
|6
|stejně bodů jako ADO
|17.
|ADO Den Haag
|6
|bilance 1 výhra, 3 remízy, 5 proher
ADO má stejně bodů jako šestnáctý Telstar, od něj ho dělí jen horší skóre. Záchrana je tedy na dosah a nováček poprvé v sezoně ukázal, že na ni má.
Pro PSV porážka znamená ztrátu čtyř bodů na Feyenoord a propad za AZ. O krizi zatím mluvit nelze, mistr zůstává na stupních vítězů a sezona je dlouhá. Načasování ale nepřeje. Podle zveřejněného programu čeká PSV v dalším ligovém kole právě vedoucí Feyenoord. Pokud by Eindhoven prohrál i tam, ztráta na čelo by vzrostla na sedm bodů a z varování by se stal problém.
Šín svou hlavičkou možná nerozhodl o titulu. Klidně ale mohl rozhodnout o tom, jestli se Haag bude na jaře pohybovat nad čarou, nebo pod ní. Kovář se mezitím bude muset ve špičkovém zápase proti Feyenoordu ukázat v lepším světle.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Josef Kebrle