Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama

Brankář Kovář dostal gól od krajana Šína a přišel o neporazitelnost. Nováček porazil mistra v české bitvě v Nizozemsku

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Nováček ADO Den Haag porazil úřadujícího mistra PSV 2:1. Vítězný gól dal ve třetí minutě nastavení Matěj Šín a překonal jím krajana Matěje Kováře.
Brankář Kovář dostal gól od krajana Šína a přišel o neporazitelnost. Nováček porazil mistra v české bitvě v Nizozemsku

Brankář Kovář dostal gól od krajana Šína a přišel o neporazitelnost. Nováček porazil mistra v české bitvě v Nizozemsku

Zdroj: Česká fotbalová reprezentace
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 19.10.2026 11:33

Reklama
Další články z SportyŽivě
Tomuhle chlápkovi nejde dát gól, opakují top střelci farmě Detroitu. Český brankář Postava si říká o šanci v NHL
Tomuhle chlápkovi nejde dát gól, opakují top střelci farmě Detroitu. Český brankář Postava si říká o šanci v NHL
Chorý ukázal sudímu prostředníček a ve Slavii za něj už nikdo nebojuje. Hráči se cítí zrazení, klub řeší odchod
Chorý ukázal sudímu prostředníček a ve Slavii za něj už nikdo nebojuje. Hráči se cítí zrazení, klub řeší odchod

Tomáš Chorý ukázal v zápase s Hradcem prostředníček rozhodčímu Všetečkovi. Je to jeho čtvrtá červená za 14...

Narodila se jako Šubertová a utekla z Československa. Martina Navrátilová slaví 70 a má za sebou 59 grandslamových trofejí
Narodila se jako Šubertová a utekla z Československa. Martina Navrátilová slaví 70 a má za sebou 59 grandslamových trofejí

Martina Navrátilová oslavila na Floridě sedmdesátiny. Z Československa odešla v roce 1975 jako uprchlice,...

Pastrňák využil chybu soupeře a rozjel obrat Bostonu. S dvanácti body je nejproduktivnějším Čechem v celé NHL
Pastrňák využil chybu soupeře a rozjel obrat Bostonu. S dvanácti body je nejproduktivnějším Čechem v celé NHL

Kings vedli po 31 sekundách, pak Erik Gustafsson ztratil puk a David Pastrňák srovnal. Boston vyhrál v Los...

V deseti přišel při nehodě o matku, ve třiceti porazil rakovinu. Mistr s Pardubicemi Fejes musel ukončit kariéru
V deseti přišel při nehodě o matku, ve třiceti porazil rakovinu. Mistr s Pardubicemi Fejes musel ukončit kariéru

Na jaře dal Hunter Fejes gól ve finále a slavil s Pardubicemi titul. V říjnu ve 32 letech skončil, lékaři...

Tento článek byl publikován ze zdrojů SportyŽivě

Články ze SportyŽivě.cz přinášejí čtenářům aktuální pohled na sportovní dění doma i ve světě – nejen prostřednictvím výsledků, ale také díky příběhům, analýzám a pohledu do zákulisí. Obsah se věnuje široké škále sportů, přičemž silně zastoupený je zejména fotbal, hokej a bojové sporty, ale...

Všechny články tohoto autora →
SportyŽivě
Další články z kategorie Sport
Zobrazit více
Sport
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.