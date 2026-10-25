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Brankář Kinský se v klubu může dostat do problémů. Klub po jeho vlažných výkonech sleduje novou posilu

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Tottenham po sedmi kolech inkasoval deset gólů a Antonín Kinský chytá jen 60 % střel. Do toho se objevila zpráva, že klub sleduje dvacetiletého brankáře z Brazílie.
Brankář Kinský se v klubu může dostat do problémů. Klub po jeho vlažných výkonech sleduje novou posilu

Brankář Kinský se v klubu může dostat do problémů. Klub po jeho vlažných výkonech sleduje novou posilu

Zdroj: Tottenham Hotspur
Doba čtení 6 min

Článek byl publikován 25.10.2026 09:17

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Tento článek byl publikován ze zdrojů SportyŽivě

Články ze SportyŽivě.cz přinášejí čtenářům aktuální pohled na sportovní dění doma i ve světě – nejen prostřednictvím výsledků, ale také díky příběhům, analýzám a pohledu do zákulisí. Obsah se věnuje široké škále sportů, přičemž silně zastoupený je zejména fotbal, hokej a bojové sporty, ale...

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