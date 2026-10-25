Brankář Kinský se v klubu může dostat do problémů. Klub po jeho vlažných výkonech sleduje novou posilu

Ještě 30. června to vypadalo jako hotová věc. Tottenham oznámil novou smlouvu s Kinským, sportovní ředitel Johan Lange mluvil o dlouhodobé budoucnosti a trenér Roberto De Zerbi o brankáři, který se může stát jedním z nejlepších v Evropě. O necelé čtyři měsíce později stojí Spurs v dolní části tabulky. Český reprezentant figuruje v žebříčku úspěšnosti zákroků daleko za ligovou elitou. A přestupové servery začaly spojovat londýnský klub s Otáviem z Cruzeira, mladým, drahým a v Brazílii mimořádně ceněným gólmanem. Kinský jedničkou zůstává. Poprvé od letního podpisu ale musí řešit otázku, kterou si v Londýně kladou i jiní: jak dlouho?
Čísla, která nejdou přehlédnout
Tottenham má po sedmi ligových kolech bilanci jedné výhry, tří remíz a tří proher. Skóre 6:10 a šest bodů nejsou to, co si klub představoval po létě, kdy měl De Zerbi poprvé celou přípravu.
U brankáře se hledí hlavně na jedno číslo. Podle žebříčku Statz zastavil Kinský 60 % střel na bránu, což ho mezi kvalifikovanými brankáři Premier League řadí na 19. místo. Nejlepší James Trafford je na 81,3 %. Další jména ze špičky se podle oficiálního přehledu Premier League ke Zlaté rukavici pohybují mezi 75 a 79 %. Patří sem Verbruggen, Kelleher, Donnarumma, Pickford nebo Raya.
Rozdíl dvaceti procentních bodů zní dramaticky. Ve skutečnosti jde o vzorek sedmi zápasů, kde každá tvrdá rána z malého vápna nebo nešťastná teč dokáže procenta pořádně posunout. Statz a Premier League navíc nemusí počítat se zcela stejnými filtry. Jako signál to ale stačí. Brankář klubu ze spodní části tabulky se slabou úspěšností zákroků je přesně ten typ hráče, na kterého se v Anglii začne ukazovat prstem jako první.
Kdo je Otávio a za kolik
Otávio Eleodoro Rezende Costa je odchovanec Cruzeira a je mu dvacet let. Do brány se dostal v sezoně 2026 po zranění zkušeného Cássia a slabé formě Matheuse Cunhy. Už ji nepustil. Brazilské rádio Itatiaia mu k 18. srpnu připsalo 22 zápasů, 19 inkasovaných gólů a sedm čistých kont. Server ge později psal o 24 zápasech v řadě v roli jedničky.
Jeho vzestup je rychlý i mimo klub. Koncem září nastoupil za Brazílii při výhře 4:2 nad Austrálií. Carlo Ancelotti po zápase chválil jeho klid a jistotu, zároveň ale připomněl, že brankáře v reprezentaci rotuje.
|
|Kinský (Tottenham)
|Otávio (Cruzeiro)
|Věk
|23 let
|20 let
|Aktuální vzorek
|7 ligových zápasů
|22 až 24 zápasů jako jednička
|Inkasované góly
|10 (tým)
|19 ve 22 zápasech (k 18. 8.)
|Klíčový údaj
|60 % zákroků, 19. místo v PL
|7 čistých kont, debut za Brazílii
|Smlouva
|nová od června 2026
|do roku 2031
Surový průměr inkasovaných gólů mluví pro Brazilce, srovnání brazilské ligy s Premier League ale kulhá. Víc vypovídá cenovka. Cruzeiro Otávia v srpnu zavázalo smlouvou do roku 2031 s výstupní klauzulí pro zahraniční kluby ve výši zhruba 2,5 miliardy korun. Podle přestupových zpráv se reálně dá jednat o částce mezi zhruba 630 a 750 miliony korun. Nottingham Forest přitom podle ge ještě v červnu chystal nabídku kolem 325 milionů. Cena se během léta zdvojnásobila.
Za takové peníze se nekupuje levná dvojka. Podle nás by to byl hráč, se kterým klub počítá jako s budoucí jedničkou, ať už dřív, nebo později.
Jak silná zpráva doopravdy je
Zpráva o zájmu Spurs se šíří přes CaughtOffside, Yahoo i agregátor OneFootball. Pochází ale z německého serveru Fussball News. Podle něj Tottenham Otávia sleduje a mapuje možnosti mezi tyčemi. Zájem údajně projevují i další evropské kluby.
Analytický web EPL Index přidává důležitou výhradu. Zatím není doložená nabídka Tottenhamu, dohoda s hráčem ani jasný plán, jak by Otávio zapadl do kádru. Cruzeiro se podle dostupných informací brání tomu, aby ho pustilo uprostřed brazilské sezony.
V praxi to znamená monitorování, nikoli jednání. Tottenham v době, kdy Kinský nemá ideální čísla, prověřuje jednoho z nejzajímavějších mladých gólmanů na trhu. Přímou vazbu typu „kvůli Kinskému“ žádný zdroj nepotvrzuje. Načasování je ovšem výmluvné.
Kalendář dává dvě možnosti. Zimní přestupové okno Premier League běží od 1. ledna do 1. února 2027 a kalendářně by Spurs Otávia mohli registrovat už tehdy. U složitého a drahém přestupu z Jižní Ameriky, kde klub nechce prodávat v půlce sezony, ale podle nás dává větší smysl léto.
Proč nejde jen o brankáře
Kdo chce Tottenhamův podzim svést na Kinského, narazí na data o očekávaných gólech (xG). Ta měří kvalitu šancí, které si týmy vytvářejí a povolují. Podle serveru xgEdge povolili Spurs šance v hodnotě 9,37 gólu a inkasovali deset. Rozdíl 0,63 gólu za sedm zápasů není brankářský kolaps. Kinský toho sice nevychytal víc, než se čekalo, ale ani výrazně méně.
Větší díra zeje na druhé straně hřiště. Tottenham vstřelil šest gólů z šancí za 7,43 očekávaného gólu. V očekávaných gólech na zápas mu patří 18. místo z dvaceti týmů a v kvalitě střel je dokonce poslední. Tým, který si neumí vytvořit pořádnou příležitost, pak prohrává i zápasy, ve kterých brankář nechybuje.
Kinský je tak viditelným symbolem širšího problému. Gólman je poslední, kdo může chybu napravit, a první, na koho se podívají kamery, když míč skončí v síti.
Co je ve hře pro Kinského i pro reprezentaci
Proti černým scénářům stojí silné argumenty. Smlouva je čerstvá a klub ji na oficiálním webu představil jako dlouhodobý projekt, ne jako dočasné řešení. Klub tehdy připomněl, že Kinský odchytal všech sedm zápasů pod De Zerbim na konci sezony 2025/26 a pomohl udržet Spurs v nejvyšší soutěži. Zmínil i zákroky proti Wolverhamptonu, Leedsu a Evertonu, které se dostaly do nominací na zákrok měsíce i sezony.
Konkurence uvnitř kádru ho zatím netlačí. Martin Dúbravka přišel v červenci z Burnley jako zkušený brankář pro kabinu i pro trénink, v lize ale v této sezoně ještě nenastoupil. Slovák je pojistka, ne vyzyvatel.
Z českého pohledu je důležitější jiná souvislost. Tottenham v září výslovně spojil Kinského reprezentační nominaci s tím, že se stal De Zerbiho první volbou. Na začátku října si pak Kinský připsal první start za seniorskou reprezentaci, i když Česko prohrálo ve Španělsku 1:3. Pokud by o pravidelné chytání v klubu přišel, jeho pozice v národním týmu by se podle nás oslabila. Vyjádření českého realizačního týmu k tomu zatím chybí. Logika nominací ale mluví jasně.
Realistické scénáře pro případ, že by Otávio skutečně dorazil, jsou tři: přímý souboj o místo, hostování jednoho z brankářů, nebo postupná obměna. Žádný z nich zatím nemá oporu v konkrétním kroku klubu.
Kinského letní smlouva teď prochází první skutečnou zkouškou. Nerozhoduje se o ní v kanceláři Johana Langeho, ale v příštích zápasech, kdy může čísla obrátit dřív, než se z monitorování stane nabídka. V Premier League mají brankáři na odpověď obvykle jen pár týdnů.
Ve včerejším zápase Premier League se však Kinský vytáhl. Klubu vychytal vítězství 2:0. Jen tak dál!
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Radek Bardouzl