Brankář Kinský namazal protihráči do jasné šance. Vzápětí svůj kiks napravil

Dvanáctá minuta, Tottenham Hotspur Stadium, stav 0:0. Antonín Kinský dostane balon od obránce a chce rozehrát po zemi, jak po něm trenér Roberto De Zerbi vyžaduje. Přihrávka je ale krátká, nepřesná, a Kiernan Dewsbury-Hall ji zachytí v pozici, ze které se podle anglických médií „měl trefit“. Jenže Kinský stihne vyběhnout a střelu zblokovat dřív, než míč překročí brankovou čáru. Celá sekvence (chyba, šance, zákrok) trvá pár vteřin. A přesně v těch pár vteřinách se koncentruje všechno, čím teď třiadvacetiletý Čech v Tottenhamu je: brankář, po kterém se chce odvaha s balonem, a současně brankář, který musí sám hasit následky.
Šance, která mohla rozhodnout celý zápas
Nebyl to kosmetický moment. Tottenham po čtyřech ligových kolech sezony 2026/27 stále čeká na první vstřelený gól. Jakýkoli inkasovaný míč v utkání, kde Spurs vytvořili pouhých 0,64 xG a poslali na bránu jen dvě střely ze čtrnácti pokusů, by s největší pravděpodobností znamenal prohru. Dewsbury-Hallova šance měla podle dat Opta Analyst reálný potenciál zápas ukončit; Everton celkově nasbíral 1,17 xG, tedy skoro dvojnásobek domácích.
Chybná rozehrávka Antonína Kinského! ❌ Český brankář ale dokázal své zaváhání napravit! 😮💨 #TOTEVE – 0:0 https://t.co/Tr98Mf66kW— CANAL+ Sport CZ/SK (@CANALSportCZ) September 12, 2026
Kinský svou okamžitou reakcí neudržel jen čisté konto. Udržel bod, který je pro Tottenham na sedmnáctém místě tabulky cennější, než by se v září zdálo.
Dvě nuly v řadě uprostřed klubové krize
Paradox Kinského současné pozice: individuálně hraje nejlepší sérii od příchodu do Anglie, zatímco tým kolem něj se rozpadá. Po bezbrankové remíze na hřišti Nottinghamu Forest z předchozího kola si připsal druhé čisté konto v řadě. Sobotní zápas s Evertonem byl navíc vůbec první domácí ligovou nulou na Tottenham Hotspur Stadium v historii Premier League.
Jenže širší obraz je ponurý. Čtyři kola, nula vstřelených gólů; to se Spurs v klubové historii nikdy nestalo. V éře Premier League měl delší bezgólový start do sezony jen Crystal Palace v ročníku 2017/18, a to sedm zápasů. De Zerbi po předchozí porážce 0:2 s Newcastlem přiznal, že jeho mužstvo „ještě není tým“. Za tři kola provedl dvanáct změn v základní sestavě. Problém není v brance, problém je ve všem před ní.
Brankář, který má být odvážný a zároveň neomylný
De Zerbi ještě v létě v klubovém rozhovoru po podpisu Kinského nové smlouvy otevřeně pojmenoval, kde vidí jeho rezervy: distribuce je silná stránka, ale rozhodování v rozehrávce musí být rychlejší. Přesně tahle diagnóza se v sobotu zhmotnila na trávníku. Kinský chtěl udělat to, co se po něm chce, zahrát krátce, udržet míč ve hře. Zaváhal o zlomek vteřiny a Dewsbury-Hall byl u balonu první.
Anglická média reagovala rozporuplně, ale spíš vstřícně. London Standard dal Kinskému šestku z deseti s výtkou za rozehrávku, fanouškovský web Spurs Web sedmičku s oceněním následného zákroku. Obě známky v podstatě říkají totéž: chyba byla vážná, náprava ještě důležitější.
Co to znamená pro Kinského budoucnost
Po odchodu Guglielma Vicaria na hostování do Juventusu je Kinský potvrzenou jedničkou Tottenhamu. Smlouvu prodloužil, pozici drží, a přestože mu je teprve třiadvacet a dosud nemá seniorský start za českou reprezentaci, jeho minutáž v Premier League roste. Konec minulé sezony odehrál silně poté, co se dokázal vrátit po březnovém kolapsu v Madridu, a právě schopnost vstát po chybě je vlastnost, kterou klub u něj opakovaně vyzdvihuje.
Další ligový test přijde v sobotu 19. září doma proti Aston Ville. Pro Tottenham půjde o pátý pokus konečně skórovat. Pro Kinského o další zápas, ve kterém bude muset být současně odvážný i bezchybný, a ve kterém si případný průšvih bude muset zase vyřešit sám.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Radek Bardouzl