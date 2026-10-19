Brankář Frodl vrazil do Tomka a derby Litvínova s Vary málem přerostlo v bitku. Ze střídaček vyskákalo dvacet hráčů

Druhá třetina, druhá komerční přestávka. Hráči se rozjíždějí ke střídačkám a karlovarský brankář Dominik Frodl ve středním pásmu nezamíří rovnou ke svým. Zastaví se u litvínovského gólmana Matěje Tomka a vrazí do něj pravačkou s hokejkou. Tomkovi spadne maska, Frodl ve skrumáži přijde o hokejku a z obou střídaček vyjede zhruba deset hráčů. Neděle 18. října 2026, 12. kolo Tipsport extraligy, 5 025 diváků. Litvínov nakonec vyhrál 3:1, a přestože se po zápase nejvíc mluvilo o srážce gólmanů, výsledek rozhodl hlavně Tomek. V prvním zápase sezony po zranění zastavil 36 ze 37 střel.
Jak se derby dostalo k bodu varu
Litvínov vedl od 23:02, kdy otevřel skóre David Kaše. Nálada na ledě houstla s každým střídáním. Ve 30:35 dostal Adam Polášek dvě minuty za hrubost, když tvrdě zpacifikoval Ondřeje Beránka přímo před Tomkem. Pak hra stála kvůli komerční přestávce a právě v ní se z vyhroceného zápasu stala scéna.
Klíčový moment se ale odehrál dřív. Nick Jones podle Frodlova popisu jel sám na bránu, spadl na Tomka a litvínovský gólman mu dal nevybíravou „sekeru“. Kdyby se trefil výš, mohl podle Frodla Jones přijít o zub. Oba se pak u střídačky znovu chytli. Frodl to viděl a zasáhl.
Na ledě během pár vteřin stál chumel hráčů v rozdílných dresech. K bitce ale nedošlo. Rozhodčí Luděk Pilný a Tomáš Mejzlík situaci uhasili dřív, než stihla přerůst v hromadnou rvačku. Potom si u trestných lavic vzali oba kapitány a dlouho jim domlouvali, aby se nálada zklidnila. Co přesně zaznělo, zdroje neuvádějí. Smysl byl ale jasný: dohrát derby bez dalšího výbuchu.
Fyzické ataky mezi brankáři jsou vzácnost. Hráčské potyčky se v extralize objevují běžně, gólman, který jede přes střed hřiště ke svému protějšku, je ale úplně jiná kategorie.
Žádná bitka, žádné vyšší tresty
Oficiální zápis z utkání na webu Český hokej ukazuje, jak málo se z celé scény nakonec propsalo do protokolu. Za vyjetí hráčů ze střídaček nepadl žádný samostatný trest. Frodl ani Tomek v trestech nefigurují. Po incidentu následují jen běžné dvouminutové tresty:
|Čas
|Hráč
|Trest
|30:35
|Adam Polášek (Litvínov)
|2 min, hrubost
|31:25
|Nick Jones (K. Vary)
|2 min, sekání
|32:18
|Šámal
|2 min, podrážení
Pro srovnání: když se 1. března 2026 v utkání Pardubic s Karlovými Vary pustili do sebe Lukáš Sedlák a Adam Lukošik, oba dostali pět minut za bitku. V Litvínově se emoce zastavily těsně před touto hranicí.
Rozhodnutí disciplinární komise k incidentu zatím nebylo zveřejněno. Protože zápis neobsahuje vyšší tresty, nic nenasvědčuje tomu, že by měl některý z gólmanů dostat dodatečný postih. Potvrzení ale chybí.
„Nic osobního,“ shodli se oba gólmani
Po utkání oba aktéři mluvili výrazně klidněji, než jak scéna vypadala z tribuny. Frodl v rozhovoru pro iDNES.cz zopakoval, že nešlo o nic zásadního ani podlého. Podle svých slov se jen zastavil a do Tomka vrazil jako reakci na předchozí souboj s Jonesem. „Není v tom nic osobního,“ dodal a připomněl, že jde o derby se vším, co k němu patří. Do rvačky by prý sám od sebe nešel. Tomkovi po utkání gratuloval.
Tomek celou věc popsal jako slovní přestřelku. S Jonesem si podle něj vyměnili ostřejší slova a Frodl přišel do souboje jako třetí. Nic vážného. Do bitky by se nepouštěl, vyšší tresty nechtěl riskovat. Nabídl i vlastní verzi padající masky: podle něj se uvolnila spíš sama, protože byla mokrá. Popis z reportáže iSport.cz přitom řadí pád masky hned za Frodlův náraz. Po střetu tedy maska skončila na ledě, Tomek tvrdí, že by spadla tak jako tak.
Podle nás jde o typický zkrat vyhroceného derby, ne o začátek osobní války. Na to oba mluvili příliš smířlivě. Spouštěčem nebyla vzájemná zášť, ale Frodlova ochrana spoluhráče.
Rozhodl Tomek, ne strkanice
Nejvíc se mluví o nárazu, rozdíl ale udělala čísla. Karlovy Vary vyslaly na branku 37 střel, Litvínov jen 18. Hosté měli zápas víc v rukou a ve třetí třetině tlačili. Tomek, který do té doby v sezoně kvůli zranění nechytal, pustil jediný gól. Úspěšnost 97,3 % v návratovém zápase a navíc v derby je výkon, o kterém může trenér jen snít.
Sám Tomek to po utkání komentoval střídmě: po dlouhé době pro něj šlo o důležitý zápas, hlavní jsou ale tři body.
Litvínov naproti tomu zúročil efektivitu. Rozhodující gól přišel z kuriózní situace hned po začátku třetí třetiny, kdy Petr Koblasa ve 41:31 zvýšil na 2:0. Karlovy Vary snížily až v 48:18 zásluhou Tobiase Winberga a do konce hledaly vyrovnání. V poslední minutě je ale potrestal David Kämpf, který trefil prázdnou branku na konečných 3:1, ačkoli hosté hráli přesilovou hru.
Paradox derby je o to výraznější, že na druhé straně stál gólman v životní formě. Frodl šel do zápasu s osmi odchytanými utkáními, průměrem 0,63 gólu na zápas a úspěšností 97,9 %. V Litvínově poprvé v sezoně inkasoval víc než jeden gól. Do Tomka vrazil v půlce zápasu, výsledek mu ale nakonec sebral Tomek tím, co předvedl v brankovišti.
Derby, které neztrácí náboj
Litvínovský trenér Ivan Švarný po zápase připomněl, že s Karlovými Vary je to „už dlouhé roky derby“, a ocenil bouřlivou atmosféru. Podkrušnohorský souboj nemá kořeny v jednom městě, rivalita severozápadu Čech ale funguje spolehlivě a tenhle zápas jí přidal další kapitolu.
Tabulka po zápase ukazuje, proč byly body pro Litvínov tak cenné:
- Karlovy Vary: 3. místo, 11 zápasů, 21 bodů, skóre 28:19
- Litvínov: 11. místo, 12 zápasů, 15 bodů, skóre 28:33
Vary zůstávají i po porážce v horní části tabulky. Litvínovu výhra udržela kontakt s pozicemi, které vedou do předkola. Dá se čekat, že se o tohle utkání budou opírat hlavně v kabině, kde dosud nebylo moc důvodů k úsměvu.
Další vzájemný zápas je na programu 4. prosince 2026 od 18:00 v Karlových Varech ve 25. kole. Frodl a Tomek se znovu potkají na opačných koncích kluziště. A tentokrát už oba vědí, co od toho druhého čekat.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Vojtěch Zelenka