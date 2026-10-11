Hokejisté Calgary Flames přicházeli na sobotní utkání proti Anaheimu trochu netradičně. Místo obvyklých fotografií hráčů v oblecích se fanoušci dočkali celé přehlídky psů z místního útulku. Jenže brankář Devin Cooley se rozhodl, že svého čtyřnohého společníka neponechá doma. Do arény přivedl králíka Tita, který měl dokonce vlastní dres Calgary. A fotografie neobvyklého návštěvníka si okamžitě získaly pozornost.
Brankář Calgary přivedl na zápas králíka. Tito dorazil ve vlastním klubovém dresu a zastínil i hokejové hvězdy
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