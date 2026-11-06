Brandýs nad Labem staví novou smuteční síň, prodražila se o 2,7 milionu korun

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Brandýs nad Labem staví novou smuteční síň, prodražila se o 2,7 milionu korunPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Brandýs nad Labem-Stará Boleslav se blíží k dokončení nové smuteční síně na hřbitově ve Staré Boleslavi. Město chce stavbu předat do konce listopadu, termín…
pohreb
Doba čtení 1 min
Článek byl publikován 06.11.2026 09:32
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