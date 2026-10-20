Brambory vedle jablek shnijí dvakrát rychleji. Většina zahrádkářů je skladuje spolu a pak se diví, proč úroda nepřežije zimu

Brambory jsou jednou z nejrozšířenějších plodin na světě a tvoří podstatnou součást jídelníčku mnoha lidí. Představují nejen zdroj sacharidů, ale také vitamínů C a B nebo hořčíku a draslíku. Aby
hlízy nezačaly hnít nebo klíčit a zachovaly si svou chuť, texturu a výživové hodnoty, je třeba věnovat pozornost jejich správnému skladování. Zjistěte, jak brambory uložit tak, aby vydržely co nejdelší dobu jako právě sklizené. Klíčová je správná sklizeň
Brambory se obvykle sklízejí během podzimních měsíců, záleží však na konkrétní odrůdě, podnebí a počasí.
Sklizeň může vyjít už na srpen nebo v případě pozdních odrůd, určených k dlouhodobému skladování, až na říjen. To, že je nejvyšší čas sklízet, vám napoví bramborová nať, která začne schnout a polehávat. Ke sklízení si vyberte suchý den a na pomoc si vezměte rycí vidle, díky kterým sklidíte hlízy bez zbytečného poškození. Důležité je, aby byla suchá i půda, brambory sklízené za vlhka budou mít tendenci k hnití. Ke skladování brambory nejprve připravte
Vykopané hlízy po sklizení pečlivě překontrolujte. Pokud jste některé přeci jen poškodili, ihned je spotřebujte. Ostatní očistěte od hlíny a poté nechte důkladně uschnout. Pokud tento krok přeskočíte,
zvyšujete riziko, že se brambory začnou brzy kazit. A co s bramborovou natí? Vzhledem k tomu, že je jedovatá a pravděpodobně se na ní budou vyskytovat zárodky plísní, nedávejte ji na kompost ani zvířatům. Nejlepší je nechat ji uschnout a poté spálit. Brambory potřebují při skladování tmu
K tomu, aby brambory vydržely v kondici a zachovaly si chuť a výživové hodnoty, potřebují být skladovány ve vyhovujících podmínkách. Ideální pro jejich skladování je tmavý a dobře větraný sklep
s vlhkostí vzduchu okolo 80 % a teplotou asi 5 °C. Hlízy můžete přechovávat také na balkoně, při poklesu teploty pod bod mrazu je ale přikryjte třeba starou dekou. Příliš nízká teplota by se negativně projevila na jejich chuti, naopak v teple by začaly klíčit. Zdroj fotografie: Foto: Pixabay Brambory sklízejte vždy za suchého počasí Brambory můžou do bedýnky i do pytle
Chcete-li, aby vám brambory vydržely celou zimu, dejte si záležet s tím, jak a do čeho je uložíte. Můžete je přechovávat v jutových nebo plátěných pytlích, které jsou prodyšné, a hlízy v nich budou moci „dýchat“. Další možností je
skladování v dřevěných bedýnkách nebo plastových přepravkách. Pytle ani bedny nikdy nepokládejte přímo na zem, ale ve výšce alespoň 20 cm. Podložit je můžete třeba paletou nebo jinými bedýnkami.
Vyhněte se také
skladování v blízkosti jablek – některé babské rady sice říkají, že díky nim hlízy nebudou klíčit, pravda je ale taková, že brambory se budou naopak rychleji kazit. Na vině je etylen, který ovoce vylučuje. Mnohem jistější je skladované hlízy pravidelně kontrolovat a poškozené okamžitě odstraňovat, aby se plíseň nerozšířila na zbytek úrody.
VIDEO Pěstování brambor od výsadby po sklizeň
Zdroj:
Chalupáři-Zahrádkáři
Autor:
Redakce Chalupáři-Zahrádkáři