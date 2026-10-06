Brambory ve sklepě vydrží až 12 měsíců, ale jen když je prvních 14 dní necháte odpočívat. Většina zahrádkářů tento krok vynechá

Brambory ve sklepě vydrží až 12 měsíců, ale jen když je prvních 14 dní necháte odpočívat. Většina zahrádkářů tento krok vynecháPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Brambory ve sklepě vydrží až 12 měsíců, ale jen když je prvních 14 dní necháte odpočívat. Většina zahrádkářů tento krok vynecháZdroj: Pohled 111 / Creative Commons / CC BY-SA
Článek byl publikován 06.10.2026 18:44
Sběr hub na vlastní zahradě není nereálný. Pokud dodržíte několik důležitých zákonitostí, porostou vám...
Kdo někdy loupal přischlý plátek hřibu z holého plechu, zná tu frustraci: roztržená dužnina, ztráta...
Holá hlína pod smrkem nebo borovicí nemusí zůstat prázdná, stačí vědět, kterých pět rostlin tam skutečně...
Každý podzim se opakuje stejný scénář. Balkónová fuchsie ještě drží poslední zvonečky, pěstitel ji...
Články z Chalupari-Zahradkari.cz nabízejí praktický pohled na vše, co souvisí s bydlením, zahradou, údržbou domu i radostmi chatařského života. Obsah je určen čtenářům, kteří ocení jednoduché návody, chytré vychytávky, přírodní postupy a zkušenosti vycházející z každodenní praxe. Nechybí tipy na...Všechny články tohoto autora →