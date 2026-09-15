Brambory v květu hladoví po dvou živinách. Kdo je teď nepřihodí, vyhrabe na podzim hlízy velké jako ořechy

Jakmile vám brambory na poli vykvetou, nemyslete si, že ta hlavní fáze péče o ně právě skončila. Je to přesně naopak – ještě teď potřebují jedno optimální pohnojení těmi správnými živinami. Květy brambor totiž slouží jako indikátory toho, že jejich majitelky právě teď hladoví po fosforu a dusíku.
Úloha fosforu a dusíku
Fosfor a dusík jsou dvě základní živiny, které hrají při růstu a vývoji brambor zásadní roli.
Fosfor je pro rostliny brambor zásadní, zejména ve fázi kvetení a vývoje hlíz. Je nezbytný pro podporu optimálního vývoje kořenů, napomáhá přenosu energie a podporuje celkovou vitalitu rostlin. Hraje také významnou roli při tvorbě květů a nasazování plodů, což přímo souvisí s vývojem zdravých hlíz brambor.
Dusík zase podporuje vegetativní růst, vývoj listů a tvorbu chlorofylu. Hraje klíčovou roli ve fotosyntéze, která přispívá k celkovému zdraví a produktivitě rostlin. Nedostatek tohoto prvku může u brambor vést ke zpomalení růstu, blednutí listů a tím samozřejmě i ke snížení výnosů.
Kdy a jak brambory pohnojit
Jak rostliny brambor rostou, můžete je až do konce července (to platí pro odrůdy, které jsou určeny k uskladnění na zimu)
pohnojit dusíkatými hnojivy, abyste podpořili bujný růst listů. Dávejte však pozor, abyste hnojení nepřehnali, protože nadměrné množství dusíku může iniciovat nadměrný růst listů na úkor vývoje hlíz – což byste zcela jistě nechtěli. Zdroj fotografie: Piqsels
Jakmile začnou vaše brambory kvést, přihnojte je hnojivem bohatým na fosfor. Hnojivo aplikujte ve formě zálivky tak, aby se dostalo až ke kořenům. Tím jim dodáte vše potřebné pro optimální tvorbu květů a vývoj hlíz. Ale nezapomeňte ani na další důležité kroky.
Zajistěte bramborám dostatek vody, zejména ve fázi kvetení a vývoje hlíz. Vždy je zalévejte ráno, aby listy během dne oschly. To pomáhá snížit riziko výskytu listových chorob. A pomoci vám může i mulčování organickými materiály, jako je sláma nebo kompost, které pomáhá šetřit vláhu a udržuje stálou teplotu půdy. Zdroj fotografie: Pixabay Další tipy pro péči o brambory
Brambory mohou přitahovat škůdce, kteří dokážou poškodit nejenom listy, ale i hlízy. Pro účinnou ochranu před těmi běžnými použijte tyto postupy:
Pravidelná kontrola: Pravidelně kontrolujte rostliny brambor, zda nevykazují známky přítomnosti škůdců. Zaměřte se na výskyt děr v listech, okousané listy nebo aktivitu hmyzu. Včasné odhalení umožňuje rychlý a účinný zásah. Ruční sběr: Odstraňte ručně všechny nalezené škůdce, například dospělé mandelinky nebo jejich larvy. Vhoďte je do kbelíku s mýdlovou vodou a po utopení je zlikvidujte. Pokud je necháte v tekutině vylouhovat alespoň týden, získáte účinný postřik, který odradí další mandelinky od návštěvy vašeho bramborového pole. Velmi dobře však na ně působí i neemový olej nebo insekticidní mýdlo.
Vyvarujte se také sázení brambor na stejném místě rok co rok. Tříleté střídání plodin pomáhá omezit nadměrný výskyt chorob přenášených prostřednictvím půdy a samozřejmě také působení obávaných drátovců.
Po sklizni brambor se také nezapomeňte o své pole správně postarat.
Zdroj:
Chalupáři-Zahrádkáři
Autor:
Redakce Chalupáři-Zahrádkáři