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Brambory stačilo nakrájet, přidat kuřecí maso a vše zalít touto rychlou směsí – do pár minut hotovo a pochutná si celá rodina

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Vyzkoušejte tento osvědčený rychlý a jednoduchý recept na zapečené brambory s cibulí a kuřecím masem. Jsou úžasně voňavé, šťavnaté, křehké a dokonale zasytí.
Brambory stačilo nakrájet, přidat kuřecí maso a vše zalít touto rychlou směsí – do pár minut hotovo a pochutná si celá rodina

Brambory stačilo nakrájet, přidat kuřecí maso a vše zalít touto rychlou směsí – do pár minut hotovo a pochutná si celá rodina

Zdroj: VařímeDobroty.cz
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Tento článek byl publikován ze zdrojů VařímeDobroty.cz

Web je zaměřený na vaření a pečení pro každodenní stůl i sváteční příležitosti. Nabízí široký výběr receptů – od tradičních českých jídel přes moderní pokrmy až po sladké dezerty. Čtenáři tu najdou inspiraci na rychlé obědy, rodinné večeře i nápady, jak překvapit hosty. Silnou stránkou je...

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