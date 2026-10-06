Bramborové taštičky s povidly jako sladký oběd, který zasytí a přitom nepotřebuje dlouhý seznam surovin

Bramborové taštičky s patří mezi ta jídla, která se nedají vylepšit: dají se jen pokazit. Správné těsto závisí na jedné věci: na bramborách. Moučné, vychladlé, suché. Pak stačí přidat krupičku, mouku, vejce a sůl a těsto se skoro poskládá samo. Povidla uvnitř, povidly mák s cukrem navrchu, zálivka z másla s rumem. Tohle je recept, který se v drží z dobrého důvodu. české kuchyni Proč jsou brambory typu C základ, na kterém stojí celý recept
Na
se nedá vzít úplně bramborové těsto libovolná brambora. Moučnaté odrůdy, v obchodech označované jako varný typ C, mají po uvaření méně vody a víc škrobu. U taštiček je to dost podstatné. Těsto se tolik nelepí, není nutné ho zachraňovat další a další moukou a ve vodě se lépe drží pohromadě. Brambory typu C bývají napsané přímo na obalu, u volně prodávaných brambor většinou na cedulce. Recept na bramborové taštičky s povidly
Těsto: Brambory typ C (uvařené ve slupce, vychladlé) – 500 g Hrubá mouka – 120 g Dětská krupička – 100 g Vejce – 1 ks Žloutek – 1 ks Sůl – 1,5 lžičky
Náplň: Švestková povidla – 150–200 g
Na zálivku a posypání: Máslo – 60 g Rum – 1-2 lžíce Mletý mák – 4 lžíce Moučkový cukr – 3 lžíce Foto: Cooky.cz, Bramborové taštičky s povidly, které zvládne i začátečník Postup přípravy bramborových taštiček s mákem a povidly
1. Vychladlé brambory oloupejte a nastrouhejte najemno do mísy. Zbytečně na ně netlačte. Lepší je lehká, suchá hmota než udusaná bramborová pasta, se kterou se pak špatně pracuje.
2. Přidejte sůl, vejce, žloutek, krupičku a hrubou mouku. Těsto zpracujte rukama, ale jen tak dlouho, jak je potřeba. Jakmile drží pohromadě a nelepí se na prsty, nechte ho být.
3. Na pomoučněném válu nebo pracovní desce vyválejte plát silný asi půl centimetru.
4. Rádýlkem, případně ostrým nožem, naznačte čtverce přibližně 8 × 8 cm.
5. Doprostřed každého čtverce dejte lžičku povidel. Pokud jsou příliš tuhá, rozmíchejte je s kapkou rumu nebo vody. Půjdou lépe nabírat a při vaření se nebudou tolik tlačit ven.
6. Čtverce přeložte napůl, do trojúhelníku nebo obdélníku. Okraje pořádně zmáčkněte prsty. Jen je přiklopit nestačí, povidla si ve vroucí vodě najdou slabé místo rychle.
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7. Ve velkém hrnci přiveďte k varu osolenou vodu. Taštičky vkládejte po dávkách, ne všechny najednou. Potřebují kolem sebe prostor.
8. Vařte mírným varem 10-12 minut. Hotové taštičky vyplavou na hladinu a trochu nabydou.
9. Vyndejte je děrovanou naběračkou a nechte krátce okapat.
10. Máslo rozpusťte na pánvi, přilijte rum a asi půl minuty společně prohřejte. Alkohol se částečně odpaří, vůně zůstane.
11. Mletý mák promíchejte s moučkovým cukrem.
12. Taštičky rozdělte na talíře, přelijte máslem s rumem a bohatě posypte mákem s cukrem. Na stůl je dejte hned, dokud jsou teplé a měkké.
Foto: Cooky.cz, Bramborové taštičky s povidly, které zvládne i začátečník Co se osvědčilo: tipy, které změní výsledek
U povidel je rozdíl poznat víc, než se na první pohled zdá. Některá běžně kupovaná švestková povidla bývají řidší a sladší, než by se do taštiček hodilo. Při vaření pak část náplně uteče do vody a těsto zbytečně zvlhne. Hustá domácí povidla, případně kvalitní bio varianta, se uvnitř drží mnohem lépe. Pokud máte ve spíži sklenici domácích, tady pro ni nastává dobrá chvíle.
Jenže ani dobrá povidla nepomohou, když se taštička špatně zavře. Okraje je potřeba stisknout opravdu pečlivě, klidně celý spoj projeďte prsty ještě jednou. Když se těsto na krajích nechce chytit, stačí je lehce navlhčit vodou.
Pro jemnější chuť můžete do máku s cukrem přimíchat lžičku skořice. Rum v máslové zálivce lze vynechat nebo nahradit vanilkovým extraktem. Výsledek bude klidnější, ale pořád velmi dobrý. Nejlepší jsou taštičky čerstvé. Pokud zbydou, ohřejte je na pánvi s trochou másla. Změknou a okraje se lehce opečou.
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Zdroj: Autorský text redakce Cooky.cz