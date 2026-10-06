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Bramborové taštičky s povidly jako sladký oběd, který zasytí a přitom nepotřebuje dlouhý seznam surovin

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Bramborové taštičky s povidly patří mezi ta jídla, která se nedají vylepšit: dají se jen pokazit. Správné těsto závisí na jedné věci: na bramborách. Moučné, vychladlé, suché. Pak stačí přidat krupičku, mouku, vejce a sůl a těsto se skoro poskládá samo. Povidla uvnitř, mák s cukrem navrchu, zálivka z másla s rumem. Tohle je recept, který se v české kuchyni drží z dobrého důvodu.
Bramborové taštičky plněné povidly

Bramborové taštičky plněné povidly

Zdroj: Foto: Cooky.cz, Bramborové taštičky s povidly, které zvládne i začátečník
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 06.10.2026 09:46

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Cooky.cz

Web přináší širokou škálu receptů pro všechny příležitosti – od rychlých večeří a domácího pečiva až po sladké dezerty a slavnostní menu. Čtenáři zde najdou nápady, které potěší začátečníky i zkušené kuchaře, a spoustu praktických tipů, jak z běžných surovin vykouzlit skvělá jídla. Kromě...

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